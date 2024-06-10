Косметологічні комбайни: секрет прибутковості та ефективності косметолога

Косметологічні комбайни є не лише економічно вигідним, але й надзвичайно ефективним рішенням для салонів краси.

У світі сучасної косметології конкуренція зростає з кожним днем, а клієнти стають дедалі вимогливішими до якості послуг та ефективності процедур. Щоб задовольнити потреби клієнтів і перевершити їх очікування, забезпечуючи видимі результати у короткі терміни, важливо мати багатофункціональні інструменти, які дозволяють оптимізувати робочий процес і підвищити продуктивність. Одним із таких незамінних інструментів є косметологічний комбайн.

Розглянемо на практиці, дані досліджень найпопулярніших процедур серед клієнтів:

За даними Міжнародної асоціації естетичної пластичної хірургії (ISAPS) — RF-ліфтинг.

За даними Journal of Cosmetic Dermatology — ультразвуковий пілінг.

За даними Американської спільноти пластичних хірургів (ASPS) — мікродермабразія.

За даними Американської академії дерматології — мікрострумова терапія.

Середня ціна одного якісного апарату на 1 функцію, наприклад, радіохвильовий ліфтинг, в середньому — 30 000 грн. Якщо купувати 8 моноапаратів, сума інвестиції складе 240 000 грн.

Але, якщо купити косметологічний комбайн, що буде коштувати в середньому 120 000 грн — це заощадження вдвічі!

Чому косметологічні комбайни ефективніше працюють для клієнта?

Косметологічні комбайни є не лише економічно вигідним, але й надзвичайно ефективним рішенням для салонів краси. Комбайн дозволяє поєднувати різні функції, краще вирішуючи естетичні проблеми за 1 сеанс.

Наприклад, комбайн Zemits Verstand HD Pro поєднує вісім функцій:

HydroDiamond™ технологія очищення шкіри

Ультразвуковий пілінг

RF-ліфтинг

Безін'єкційну мезотерапію

Електропорацію зони під очима

Вакуумну терапію

Кисневу терапію

Кріотерапію

Очищення HydroDiamond™ або ультразвуковий пілінг ідеально поєднуються з живленням і зволоженням, яке проводиться за допомогою електропорації або кисневої мезотерапії. Закрити протокол — кріотерапією, що тонізує, знімає почервоніння й освіжає.

Як збільшаться прибутки з косметологічним комбайном?

Одним з основних способів збільшення прибутків є підвищення середнього чека пропонуючи комбіновані процедури. Косметологічний комбайн Zemits Verstand Pro на 6 функцій, які можна поєднати в антивікові протоколи: уз-пілінг + мікрострумова терапія + фонофорез. Очищення, омолодження, живлення в одному сеансі.

Створення пакетних пропозицій включають кілька процедур за вигідною ціною.

Якщо середня вартість 1 процедури омолодження обличчя 1000 гривень, то комбінована процедура, що включає 3 методики, коштуватиме 2000-3000 гривень. При 5 клієнтах на день, середній чек може зрости з 5 000 грн до 10 000-15000 грн.

Косметологічні комбайни не лише розширюють спектр послуг, але й дозволяють значно збільшити прибутковість вашого бізнесу внаслідок підвищення середнього чека та залучення нових клієнтів. Інвестиції швидко окуповуються, забезпечуючи стабільне та тривале зростання салону краси.