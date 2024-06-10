Косметологические комбайны: секрет прибыльности и эффективности косметолога

Косметологические комбайны являются не только экономически выгодным, но и чрезвычайно эффективным решением для салонов красоты.

В мире современной косметологии конкуренция растет с каждым днем, а клиенты становятся все более требовательными к качеству услуг и эффективности процедур. Чтобы удовлетворить потребности клиентов и превзойти их ожидания, обеспечивая видимые результаты в короткие сроки, важно иметь многофункциональные инструменты, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс и повысить продуктивность. Одним из таких незаменимых инструментов является косметологический комбайн.

Рассмотрим на практике данные исследований самых популярных процедур среди клиентов:

По данным Международной ассоциации эстетической пластической хирургии (ISAPS) — RF-лифтинг.

По данным Journal of Cosmetic Dermatology — ультразвуковой пилинг.

По данным Американского общества пластических хирургов (ASPS) — микродермабразия.

По данным Американской академии дерматологии — микротоковая терапия.

Средняя цена одного качественного аппарата на 1 функцию, например, радиоволновой лифтинг, составляет в среднем 30 000 грн. Если покупать 8 моноаппаратов, сумма инвестиций составит 240 000 грн. Но если купить косметологический комбайн, который будет стоить в среднем 120 000 грн — это экономия вдвое!

Почему косметологические комбайны эффективнее работают для клиента?

Косметологические комбайны являются не только экономически выгодным, но и чрезвычайно эффективным решением для салонов красоты. Комбайн позволяет совмещать различные функции, лучше решая эстетические проблемы за 1 сеанс.

Например, комбайн Zemits Verstand HD Pro сочетает восемь функций:

HydroDiamond™ технология очищения кожи

Ультразвуковой пилинг

RF-лифтинг

Безинъекционная мезотерапия

Электропорация зоны под глазами

Вакуумная терапия

Кислородная терапия

Криотерапия

Очищение HydroDiamond™ или ультразвуковой пилинг идеально сочетаются с питанием и увлажнением, проводимым с помощью электропорации или кислородной мезотерапии. Завершить протокол можно криотерапией, которая тонизирует, снимает покраснение и освежает.

Как увеличатся прибыли с косметологическим комбайном?

Одним из основных способов увеличения прибыли является повышение среднего чека, предлагая комбинированные процедуры. Косметологический комбайн Zemits Verstand Pro на 6 функций, которые можно комбинировать в антивозрастные протоколы: уз-пилинг + микротоковая терапия + фонофорез. Очищение, омоложение, питание в одном сеансе.

Создание пакетных предложений, включающих несколько процедур по выгодной цене.

Если средняя стоимость 1 процедуры омоложения лица составляет 1000 гривен, то комбинированная процедура, включающая 3 методики, будет стоить 2000-3000 гривен. При 5 клиентах в день средний чек может вырасти с 5000 грн до 10000-15000 грн.

Косметологические комбайны не только расширяют спектр услуг, но и позволяют значительно увеличить прибыльность вашего бизнеса за счет повышения среднего чека и привлечения новых клиентов. Инвестиции быстро окупаются, обеспечивая стабильный и долгосрочный рост салона красоты.

Косметологические комбайны являются не только экономически выгодным, но и чрезвычайно эффективным решением для салонов красоты. Комбайн позволяет сочетать разные функции, лучше решая эстетические проблемы за один сеанс.