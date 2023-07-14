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14.07.2023, 15:00

Культура поводження з відходами в Україні: приклад громад Київської області

Культура поводження з відходами в Україні: приклад громад Київської області - Фото

У Макарові, Старих та Нових Петрівцях Київської області продовжується проєкт роздільного збору окремих видів відходів упаковки, ініційований компаніями Nestlé та Veolia. Роздільний збір  та системне вивезення відходів було перезапущено в кінці минулого року, після відновлення звільнених від окупації територій Київської області. За 5 місяців цього року було зібрано вже 78 тонн відсортованих відходів. 

Проєкт під назвою "Маяк" було започатковано у 2020 році, коли Nestlé спільно з компанією Veolia інвестували 57 млн гривень у розбудову інфраструктури сортування відходів упаковки у трьох населених пунктах під Києвом: Макарів, Нові Петрівці  та Старі Петрівці. Метою проєкту є розвиток інфраструктури збору та переробки відходів упаковки в Україні, а також формування стійких навичок поводження з відходами у громадян – на прикладі громад Макарова, Нових та Старих Петрівців.

За час функціонування проєкту було встановлено 200 контейнерів для скла, пластику, паперу і металу, зібрано понад 400 тонн упаковки, проведено освітню роботу та запущено інформаційні кампанії для населення залучених міст. Зокрема, було створено та розповсюджено постери з правилами сортування для мешканців , навчальні курси для вчителів та матеріали для школярів, а у місцевих школах було встановлено бокси для сортування. Загалом до програми залучили 80 вчителів та 3230 школярів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України проєкт було призупинено, але вже у лютому 2023 року він почав функціонувати в повну силу. За 5 місяців роботи вдалося зібрати 78 тонн відсортованих відходів упаковки. 

Проєкт також є частиною створення загальнонаціональної системи розширеної відповідальності виробника та реалізується у межах глобального зобов’язання Nestlé до 2025 року перейти на використання пакування з матеріалів, повністю придатних до переробки або повторного використання.

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Теги: nestle, відходи, Veolia
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