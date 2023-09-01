Kyiv Media Week оголошує приймання заявок для участі в пітчингу KMW CoProduction Meetings!

Обрані проєкти будуть презентовані у форматі пітчингу в межах програми медіафоруму Kyiv Media Week 4 жовтня 2023 року.

Незалежні продюсери та автори зможуть запропонувати свої ідеї художніх серіалів для потенційної співпраці з провідними українськими медіагрупами. Представники компаній 1+1 Media (телеканали ТЕТ, 2+2) та FILM.UA Group будуть присутні під час заходу, коментуватимуть та ставитимуть запитання пітчингістам безпосередньо під час презентацій. Відбір проєктів для участі здійснюватиметься організаторами медіафоруму – компанією Media Resources Management.

Мета цьогорічного KMW CoProduction Meetings заходу – сприяння співпраці між провідними українськими компаніями та незалежними креаторами, пошук нових потужних ідей серіальних проєктів для українського глядача, сприяння виходу на міжнародний ринок Ukrainian originals.

Визначення переможців не передбачається, проте для заявників цей захід є однією із можливостей отримати зворотній зв'язок від колег, запропонувати детальні матеріали проєктів для розгляду усім зацікавленим, а також знайти однодумців та партнерів для розвитку, виробництва та дистрибуції проєкту.

Детальніше про правила пітчингу тут.

Подати заявку можна за посиланням.

Дедлайн подання заявок — 11.09.2023, 23:00.

Особиста присутність представника(ів) відібраних проєктів є обов’язковою для участі в пітчингу.

Для пітчингістів участь у медіафорумі Kyiv Media Week надається безкоштовно (до 2 представників від проєкту).

Презентовані на пітчингу проєкти отримають висвітлення на сайті партнера форуму – Media Business Reports в оглядовому матеріалі секції KMW CoProduction Meetings.

Щоб доєднатись до пітчингу у якості слухача, реєструйтеся на участь у KMW’23 за посиланням. Вартість квитка – 1600 грн.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, телефонуйте нам за номером +380 44 459 46 10 або пишіть на [email protected]

Програму та деталі заходів буде оголошено найближчим часом, підписуйтесь на новини KMW та слідкуйте за оновленнями.

KMW’23 організовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ПАРТНЕРИ KMW 2023: Media Business Reports, FILM.UA Group, 1+1 Media, Starlight Media, ЛІГА.net, Детектор медіа, Одеський міжнародний кінофестиваль. Нетворкінг партнери: Jack Daniel’s, Finlandia.

Організатор KMW – Media Resources Management (MRM), перша медіаконсалтингова компанія в Україні, що надає комплексні послуги в кіно, ТБ та інших креативних індустріях з 2005 року.

Контакти:

[email protected]

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Акредитації преси за посиланням.