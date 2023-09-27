L’Oréal Україна запустила 7-й сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх"

У вересні 2023 року L’Oréal Україна спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, запустили 7-й сезон про­єкту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які перебувають у непростій життєвій ситуації, опанувати основи перукарської майстерності та візажу й почати кар’єру в галузі краси.

Програми на здобуття професій перукарки та візажистки передбачають заняття з психологом, фахівцем від UNFPA, та допомагають покращити психологічний стан учасниць. Курс надає можливість сформувати необхідні навички, щоб розпочати кар’єру у сфері краси. Після завершення навчання учениці отримають дипломи про здобуття професії перукарки або візажистки, залежно від обраного напряму:

Навчання перукарській майстерності здійснюватимуть майстри салонного бізнесу, експерти та експертки, які працюють з брендом Matrix. Курс триватиме 3,5 місяці з вересня по грудень, як в онлайн-, так і в офлайн-форматі, та передбачає понад 240 годин навчання. У Києві програма реалізовується в приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, що стало можливим за сприяння Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду Великої Британії, у Львові — на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско.

Запуск курсу з візажу здійснюється вперше, за ініціативи бренду NYX Professional Makeup. Учасниці розпочинають навчання в Києві у вересні, заняття відбуватимуться протягом 2 місяців. Цей курс викладатимуть висококваліфіковані візажисти України cпільно з MakeUp Me Academy та представниками бренду. NYX Professional Makeup — це професійна косметика з Лос-Анджелеса з демократичними цінами. Бренд виступає за самовираження та підтримує дух свободи, сміливості, інклюзивності й експериментів.

За 5 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні 164 жінки безоплатно здобули освіту у сфері краси. У 2023 році до програми приєднаються ще понад 100 українок.

"Війна в Україні спричинила глибинні соціальні зміни, тому програма для нас набула зовсім іншої актуальності. Почати нове життя – це те, з чим стикались українці з 24 лютого минулого року, які були вимушені покинути власні домівки та втратити роботу. Дана програма – один з інструментів, за допомогою яких жінки мають можливість отримати нову професію, працевлаштуватися, стати фінансово незалежною та змінити своє життя на краще" – Катерина Захараш, директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна.

"Ми в UNFPA системно займаємось підтримкою жінок, котрі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Ця проблема є особливо актуальною під час війни – за даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у 2022 році до поліції та соціальних служб надійшло понад 250 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Щоб розірвати коло насильства, жінці важливо мати економічну незалежність. Саме тому ми раді нашій багаторічній співпраці з L’Oréal Україна в межах проєкту "Краса для всіх", який надає жінкам можливість освоїти професію та почати кар’єру у сфері краси", - Альона Зубченко, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.





Про компанію L'Oréal

L'Oréal як провідна світова косметична компанія вже понад 110 років присвячує себе єдиній меті: задовольняти прагнення до краси споживачів у всьому світі.

В унікальному портфоліо компанії — 36 міжнародних брендів, як-от Garnier, La Roche Posay, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase. Завдяки амбітним зобов'язанням щодо сталого розвитку в межах програми "L'Oréal в інтересах майбутнього" компанія пропонує кожній людині в усьому світі найкращі косметичні засоби з огляду на якість, ефективність та безпечність.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності. 12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми "Для жінок у науці" з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі "Краса для всіх" з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020 році. З початку війни Росії проти України компанія забезпечила українців понад 800 000 засобів для гігієни.





Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні. Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org. за діяльністю UNFPA у Twitter та Facebook.





"Цей пресреліз не є пропозицією з продажу або запитом пропозиції з купівлі акцій L’Oréal. Якщо ви хочете дізнатися докладнішу інформацію про L’Oréal, будь ласка, див. офіційні документи, зареєстровані у Франції регулятором фінансової діяльності компаній (Autorité des Marchés Financiers), які також доступні англійською мовою на нашому вебсайті www.loreal-finance.com.

Цей пресреліз може містити прогнозну інформацію. Хоча компанія вважає, що ці заяви базуються на обґрунтованих припущеннях на дату публікації цього пресрелізу, вони за своєю природою схильні до ризиків і невизначеностей, які можуть призвести до розбіжності між фактичними цифрами і тими, що вказані або запропоновані в цих заявах.