Міжнародна Академія Професійного Коучингу отримала Ukrainian Business Award 2024

Міжнародна Академія Професійного Коучингу (IAPC) отримала почесну нагороду Ukrainian Business Award 2024 у категорії "Навчання коучингу". Це визнання стало результатом значних досягнень Академії у впровадженні інноваційних освітніх програм, професійному розвитку коучів, популяризації коучингу в Україні, сприянні ментальному здоров'ю населення.

Заснована у 2018 році, Академія швидко зарекомендувала себе як провідний навчальний заклад, здатний забезпечити високу якість освіти та підтримку професійної спільноти. Її програми, акредитовані Міжнародною Коучинговою Федерацією (ICF), зробили стандарти коучингу доступними для української аудиторії. Засновниці Наталія Кушнаренко та Ірма Стецько першими в Україні здобули статус МСС (Master Certified Coach) та створили програму навчання коучингу повного циклу (level 1, level 2 і level 3), доступну українською мовою. Це стало значним проривом, що сприяло поширенню якісної освіти для широкої аудиторії.

Однією з визначних подій для Академії стало отримання статусу МСС ICF однією з випускниць, яка навчалася за українською програмою повного циклу. Цей факт підкреслює ефективність та високу якість навчальних програм Міжнародної Академії Професійного Коучингу.

Ukrainian Business Award вшановує лідерів, які роблять значний внесок у розвиток бізнесу в Україні. Для Академії ця нагорода є не лише престижним визнанням, але й можливістю зміцнити репутацію серед професійної спільноти та підвищити довіру клієнтів. Засновники IAPC підкреслюють, що основою їхнього успіху є команда, яка складається виключно з випускників Академії. "Ми постійно вдосконалюємо наші програми, щоб дати студентам усі необхідні інструменти для побудови успішної кар’єри та покращення якості життя в Україні. Наша команда – це наша гордість. Всі співробітники – наші випускники, і ми вдячні кожному, хто йде з нами цим шляхом", – відзначають у керівництві Академії.

Від моменту свого заснування IAPC сприяє впровадженню українськомовного навчання, популяризує коучинг і створює платформу для розвитку професійних навичок. Нагорода Ukrainian Business Award 2024 підтверджує, що їхні зусилля не залишилися непоміченими і стали прикладом для інших установ у країні.