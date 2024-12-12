Международная Академия Профессионального Коучинга получила Ukrainian Business Award 2024

Международная Академия Профессионального Коучинга (IAPC) получила почетную награду Ukrainian Business Award 2024 в категории "Обучение коучингу". Это признание стало результатом значительных достижений Академии во внедрении инновационных образовательных программ, профессиональном развитии коучей, популяризации коучинга в Украине и содействии ментальному здоровью населения.

Основанная в 2018 году, Академия быстро зарекомендовала себя как ведущий образовательный центр, обеспечивающий высокое качество обучения и поддержку профессионального сообщества. Её программы, аккредитованные Международной Федерацией Коучинга (ICF), сделали стандарты коучинга доступными для украинской аудитории. Основательницы Наталья Кушнаренко и Ирма Стецко первыми в Украине получили статус МСС (Master Certified Coach) и создали программу обучения коучингу полного цикла (level 1, level 2 і level 3), доступную на украинском языке. Это стало значительным прорывом, способствовавшим распространению качественного образования для широкой аудитории.

Одним из ключевых событий для Академии стало получение статуса МСС ICF одной из выпускниц, которая обучалась по украинской программе полного цикла. Этот факт подчеркивает эффективность и высокое качество образовательных программ Международной Академии Профессионального Коучинга.

Ukrainian Business Award отмечает лидеров, которые вносят значительный вклад в развитие бизнеса в Украине. Для Академии эта награда является не только престижным признанием, но и возможностью укрепить репутацию среди профессионального сообщества и повысить доверие клиентов. Основатели IAPC подчеркивают, что основа их успеха — это команда, которая полностью состоит из выпускников Академии. "Мы постоянно совершенствуем наши программы, чтобы дать студентам все необходимые инструменты для построения успешной карьеры и улучшения качества жизни в Украине. Наша команда — наша гордость. Все сотрудники — наши выпускники, и мы благодарны каждому, кто идёт с нами этим путём", — отмечает руководство Академии.

С момента своего основания IAPC способствует внедрению украинского обучения, популяризирует коучинг и создаёт платформу для развития профессиональных навыков. Награда Ukrainian Business Award 2024 подтверждает, что их усилия не остались незамеченными и стали примером для других учреждений в стране.