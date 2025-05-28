Наглядова рада зобов’язала ДП "Ліси України" провести аудит фінансової звітності з 2022 року

ДП "Ліси України" перевиконали фінансовий план за перший квартал 2025 року

Наглядова рада ДП "Ліси України" ухвалила рішення провести аудит річної фінансової звітності підприємства за 2022–2024 роки та за 2025 рік. Про це повідомив голова наглядової ради Олексій Кучер.

За його словами, хоча на період дії воєнного стану проведення аудиту фінансової звітності не є обов’язковим, аудит є передумовою залучення інвестицій.

Голова наглядової ради ДП "Ліси України" Олексій Кучер

"Інвестор хоче бути переконаним, що цифри у звіті відповідають дійсності. Це важливо і з точки зору аналізу ефективності реформування лісової галузі. Суспільство має бути переконане у тому, що результати діяльності підприємства відповідають задекларованим даним. Ми орієнтуємося на авторитетні міжнародні компанії. Держлісагентству буде надано пропозиції щодо умов договору з аудитором та граничної суми коштів, які можуть бути витрачені на оплату його послуг", – зазначив Олексій Кучер.

Він також повідомив, що "Ліси України" перевиконали фінансовий план за перший квартал 2025 року. Зокрема, дохід підприємства у першому кварталі становив 5,82 млрд грн, що на 500 млн грн більше, ніж у першому кварталі 2024 року. Прибуток – 1,24 млрд грн, тобто на понад 50% більше, ніж торік. Рентабельність майже втричі перевищила плановий показник.

Серед причин – зростання ринкової ціни лісоматеріалів. Держлісагентство та "Ліси України" здійснили низку дуже важливих кроків з перекриття схем нелегальної деревини. Було запроваджено фотофіксацію завантаженої на автотранспорт деревини з додаванням знімків до товаро-транспортної накладної, захищено від несанкціонованого втручання Електронну систему обліку деревини. Це призвело до скорочення сірого ринку, збільшення попиту та зростання цін на легальну деревину, яка реалізується на біржах. Крім того, минулого року "Ліси України" провело реорганізацію: залишили лісництва, але ліквідували філії (лісгоспи), централізувавши управління на рівні регіональних офісів, скоротивши адміністративний штат та оптимізувавши фонд оплати праці. ДП "Ліси України" також поступово позбавляється дотаційних активів: через Фонд державного майна реалізуються непрофільні об’єкти, які компанією утримуються, але не використовуються. Згідно з контрактом генерального директора, за результатами роботи підприємства у 2024 році та першого кварталу 2025 року він має право на отримання премії. Однак Юрій Болоховець (СЕО "Ліси України") добровільно відмовився від премій до завершення воєнного стану.

Нагадаємо. Наглядова рада ДП "Ліси України" була сформована Кабінетом міністрів на початку 2025 року. На посади незалежних членів наглядової ради уряд погодив кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Янне Харьюнпяя. Голову регуляторної служби Олексія Кучера призначили представником держави.