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23.11.2023, 13:10

Нагородження кращих рітейлерів та ТРЦ країни RAU Awards-2023 відбудеться 6 грудня

Нагородження кращих рітейлерів та ТРЦ країни RAU Awards-2023 відбудеться 6 грудня - Фото

6 грудня в Києві відбудеться нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості України RAU Awards 2023. Цього року кращі з кращих визначатимуться в 27 номінаціях, з них 18 нагород отримають рітейлери і 9 – девелопери. Організатор заходу – Асоціація рітейлерів України. 

Цього року за звання кращих в сфері роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості будуть змагатися 156 номінантів в рітейлі та 120 – в девелопменті. Серед номінантів – компанії зі сфери FMCG (номінації "Супермаркет року", "Компактний супермаркет", "Магазин біля дому"), drogerie, fashion, jewelry, побутової техніки та електроніки, портативної електроніки, товарів для дітей, дому та затишку тощо. У категорії "Девелопмент" будуть визначені кращі ТРЦ/Shopping Centre країни, як в містах-мільйонниках, так і поза ними. Особливий приз вручається найуспішнішим людям сфер роздрібної торгівлі та девелопменту: "Персона року в рітейлі" та "Персона року в девелопменті". 

Переможців буде визначено шляхом відкритого голосування представників галузі та Експертної ради RAU Awards-2023, до якої увійшло 35 перших осіб і топ-менеджерів провідних компаній сфери торгівлі. Серед членів журі — представники таких торговельних мереж та девелоперських компаній, як Fozzy Group, ТРЦ Respublika Park, Dragon Capital PM, Епіцентр К, Berta Group, Аврора, Novus, Comfy, Modern Expo, WOG та інші. 

Серед торговельних мереж FMCG, номінованих на премію RAU Awards 2023 – АТБ, Сільпо, Novus, ЕКО маркет, Varus, Fozzy Cash&Carry, міні-маркети Пчілка маркет, КОЛО, Сім23/Сімі, Наш Край/SPAR, М’ясомаркет та інші. Серед номінантів в сегменті drogerie – EVA, Watsons, Prostor тощо, у сегменті техніки, електроніки та гаджетів – Фокстрот, Алло, Цитрус, MOYO та ін., серед номінантів у сегменті "Dollar Store" – Копійочка, Аврора, One Price, Червоний маркет. 

Список номінацій та номінантів 

Також кращих рітейлерів традиційно визначать у таких сегментах, як jewelry, товари для дітей, спортивний одяг та взуття, будівництво та ремонт та ін. Всього в цьому році додалось три нові номінації RAU Awards: "Рітейлер року в сегменті портативної електроніки", "Рітейлер року у сегменті меблів та супутніх товарів" та "Дитячий розважальний центр року". 

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Додаткова інформація з питань реєстрації:

Наталія Підвишенна, Client-manager

+38 050 313 74 53

[email protected]

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Теги: RAU Awards-2023
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