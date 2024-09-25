Найдорожчий лот від Держгеонадр за 1 млрд грн придбали через майданчик УЕБ

24 вересня відбулися чергові е-аукціони від Державної служби геології та надр України. Найдорожчим лотом став спеціальний дозвіл на користування надрами площі Західно-Мажарівської, в тому числі Гулаківської площі. Розташована ділянка у межах Полтавського району Полтавської області та Красноградського району Харківської області, неподалік смт Машівка. Вид корисної копалини: вільний газ, газ природний (бутан, етан, пропан), нафта, конденсат, газ, розчинений у нафті, газ сланцевих товщ. Дозвіл видавали на 20 років.

Стартова вартість лота становила понад 300 млн грн.

За результатами торгів стартова вартість збільшилася у понад 3 рази й переможець – а ним стало АТ "Укргазвидобування" – запропонував понад 1 мільярд гривень. І це кошти, які надійдуть до державного бюджету та підтримають країну.

Переможця успішно залучили та підготували до аукціону на майданчику Української енергетичної біржі. https://sale.ueex.com.ua/.

"Наша команда працює професійно та відповідально. Ми завжди налаштовані на результат: надаємо кваліфікований супровід у підготовці до аукціонів усім учасникам торгів, щоб вони мали необхідні активи для розвитку свого бізнесу, і в той же час, щоб держава отримувала додатковий дохід до бюджету. І таких принципів у роботі біржа дотримується за усіма напрямками своєї діяльності", – говорить Генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Всього 24 вересня відбулося 4 успішних торгів, за результатами яких бюджет поповниться на 1 152 212 000 грн.