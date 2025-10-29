NEXXT — новий рівень управління завданнями та робочими процесами

Це сучасна платформа для управління завданнями та автоматизації бізнес-процесів

У світі, де швидкість і ефективність визначають конкурентоспроможність бізнесу, компанії шукають інструменти, які допомагають оптимізувати роботу та підвищити продуктивність команд. Саме таким рішенням стала NEXXT — сучасна платформа для управління завданнями та автоматизації бізнес-процесів, розроблена за замовленням інвестиційного фонду БОНУМ компанії з управління активами Бонум Груп.

Що таке NEXXT?

NEXXT — це єдиний простір для роботи з проєктами, завданнями та внутрішніми процесами компанії. Платформа створена для того, щоб забезпечити командам швидкість, прозорість і зручність у роботі.

Ключові переваги NEXXT

Єдиний простір для управління завданнями та проєктами — усі процеси зібрані в одному місці.

Зручна організація роботи — гнучкі списки завдань, дедлайни, пріоритети та статуси для чіткого контролю.

Автоматизація процесів — мінімізація ручної роботи та оптимізація повторюваних завдань.

Прозоре керування проєктами — відстеження прогресу на кожному етапі.

Масштабованість — платформа підходить як для невеликих команд, так і для великих організацій.

Функціональні можливості

NEXXT пропонує повний набір інструментів для ефективного управління роботою:

Управління завданнями та проєктами: створення, редагування, призначення завдань, пріоритезація та групування за напрямками. Автоматизація процесів: налаштування повторюваних дій, сповіщення та нагадування. Спільна робота: єдиний простір для обміну інформацією, розподіл ролей та доступів. Звіти та аналітика: дашборди в реальному часі, статистика за проєктами та оцінка ефективності. Масштабування та кастомізація: налаштування під конкретні потреби компанії, можливість розширення функціоналу.

Для кого підходить NEXXT?

Платформа стане корисною як для стартапів і невеликих команд, які прагнуть впорядкувати свою роботу, так і для великих корпорацій, де потрібне централізоване управління сотнями завдань і проєктів.

З питань співпраці та впровадження платформи звертайтесь до нашої команди [email protected], разом ми допоможемо вивести вашу компанію на новий рівень ефективності.