Нова ера у кліматичній сфері: заснування ГО "Кліматична Спілка України"

КСУ призначена стати платформою для популяризації професійної освіти у сфері кліматичних технологій та для розвитку культури цінностей знань

Наприкінці березня в інноваційному парку Unit.City відбулась значуща презентація – дебют громадської організації, що оголосила про своє заснування під назвою "Кліматична Спілка України" (КСУ). За кулісами цієї ініціативи стоять Андрій і Анастасія Гуменюки, які мають за своїм рахунком 14 років активної діяльності в кліматичній сфері на ринках B2B і B2C в Україні. Їхній ентузіазм і професіоналізм тепер спрямовані на створення механізмів, що сприяють не лише збільшенню прибутку в кліматичній сфері в цілому, а й на побудову стійкої та перспективної галузі.

Мета Кліматичної Спілки України – об'єднання ключових гравців ринку кондиціонування, вентиляції та опалення з метою розробки та регулювання ефективного механізму функціонування цієї галузі. Основний акцент організації – на створенні прозорих та доступних правил гри на ринку, а також на встановленні справедливих стандартів ціноутворення та розподілу прибутку на всіх етапах.

Але КСУ не обмежується лише цим. Організація також намірена активно співпрацювати з державними структурами для створення сприятливого середовища для розвитку галузі. Адвокація інтересів своїх членів перед владою та юридичний захист їхніх прав – важливі аспекти діяльності Кліматичної Спілки України.

Крім цього, КСУ призначена стати платформою для популяризації професійної освіти у сфері кліматичних технологій та для розвитку культури цінностей знань. Вона прагне до того, щоб спеціалісти в цій галузі не лише отримували гідну оплату за свою працю, а й відчували себе запитаними та цінними професіоналами.

Презентація Кліматичної Спілки України привернула увагу директорів та представників провідних компаній-імпортерів, що свідчить про високий рівень зацікавленості в новій ініціативі.

Амбіції Андрія і Анастасії Гуменюк давно переросли рамки прагнення до звичайного фінансового успіху. Сьогодні їхні цілі – будувати не лише бізнес, а й впливати на покращення економічної ситуації в Україні.