Офтальмологічний чекап: чому перевіряти зір потрібно навіть тим, хто "бачить добре"

Ми звикли думати про профілактичні огляди, коли йдеться про серце, судини чи гормони. Проте зір – одна з найбільш вразливих систем організму, яка роками може втрачати якість, не подаючи сигналів. Саме тому офтальмологічний чекап – це усвідомлена інвестиція у якість життя.

Про те, що входить у сучасну перевірку зору, кому і як часто вона потрібна, розповідає лікар-офтальмолог, ретинолог медичного центру "Ексімер" у Києві Надія Русланівна Лисенко.

Що таке офтальмологічний чекап насправді

Повноцінний огляд у офтальмолога – це не лише таблиця з літерами. Навіть якщо пацієнт не має жодних скарг, лікар проводить комплексну комп’ютерну діагностику, яка дозволяє оцінити не лише гостроту зору, а й стан усіх структур ока.

Базовий чекап в "Ексімер" включає:

вимірювання гостроти зору з корекцією та без неї,

визначення внутрішньоочного тиску,

аналіз заломлювальної сили ока,

вимірювання анатомічних параметрів та детальний огляд очного дна після розширення зіниці.

Окремо оцінюється робота зорової системи: бінокулярний зір, домінантне око, здатність до фокусування.

Усі ці дослідження виконуються за допомогою сучасного обладнання й дають лікарю повну картину стану зору – навіть тоді, коли пацієнт упевнений, що "все в нормі".

Чому комп’ютерна діагностика така важлива

Сучасна офтальмологія ґрунтується на точних вимірюваннях. Спеціальні апарати дозволяють виявити короткозорість, далекозорість або астигматизм, оцінити товщину та форму рогівки, параметри кришталика, довжину ока. Саме ці дані є критично важливими для ранньої діагностики, підбору корекції або планування лікування.

Без апаратної діагностики частина захворювань просто не визначається на початкових етапах.

Як часто потрібно перевіряти зір

Якщо людина не має скарг, спадкових ризиків чи професійних навантажень на очі, достатньо проходити огляд раз на 1-2 роки. Проте є вікові періоди, коли до зору варто ставитися особливо уважно.

До 25 років око ще формується,

після 40 починаються вікові зміни,

після 60 зростає ризик серйозних патологій.

За наявності будь-яких симптомів – різкого погіршення зору, "мушок", спалахів світла – звертатися до офтальмолога потрібно негайно.

Хвороби, які не болять – але позбавляють зору

Одна з найнебезпечніших патологій – глаукома. Вона розвивається поступово, без болю, а звуження поля зору довгий час залишається непомітним. Коли людина починає стикатися з предметами або відчувати дезорієнтацію, процес уже незворотний.

Саме профілактичний чекап дозволяє вчасно виявити підвищений внутрішньоочний тиск і зупинити розвиток хвороби.

Як зберегти зір у цифрову епоху

Найбільше навантаження на очі сьогодні створюють гаджети. Тому офтальмологи радять дотримуватися простого правила: кожні 20 хвилин роботи зблизька робити паузу й дивитися вдалину 20 секунд.

Важливо також працювати при якісному освітленні, тримати екран на правильній відстані, зволожувати очі при потребі, стежити за харчуванням і більше часу проводити на свіжому повітрі.

А головне – не відкладайте профілактичний огляд. Запишіться на чекап в "Ексімер" . Чіткий зір вартий вашої уваги.