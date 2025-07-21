Олександр Пасічник здобув визнання як "Підприємець року" за версією Ukrainian Business Award

Засновник SADIVIN LLC, експерт у сфері e-commerce та логістики, отримав престижну відзнаку за інноваційний підхід до бізнесу та глобальні результати

Ukrainian Business Award вручає щорічну премію "Підприємець року" тим, хто не просто досягає фінансового успіху, а й трансформує ринок, впроваджує технології та робить значущий соціальний внесок. У 2025 році цю нагороду отримав Олександр Пасічник — засновник і CEO компанії SADIVIN LLC (США).

Підприємець отримав визнання за динамічне зростання компанії в умовах глобальної конкуренції, повну цифровізацію бізнес-процесів і гнучке управління командою, що працює повністю віддалено.

Ріст +100% щороку — реальність SADIVIN LLC

SADIVIN LLC, зареєстрована у Делавері (США), спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі та логістиці. За підсумками 2024 року компанія досягла понад $3 млн річного обороту, а темпи зростання за останні роки становлять стабільні +100% щорічно.

Це стало можливим завдяки впровадженню штучного інтелекту в бізнес-процеси, автоматизації операцій, мультиплатформеній аналітиці в реальному часі та винятково точному управлінню продажами та логістикою.

SADIVIN побудувала власну інфраструктуру навколо ключових принципів: автоматизоване ціноутворення в реальному часі, AI-інструменти для обробки рутинних процесів, транскрипція нарад із генерацією задач, гнучка модель роботи команди, де кожен співробітник працює в digital-середовищі.

Це дозволяє реагувати на будь-які зміни миттєво: від глобальних торгових санкцій до пікових логістичних навантажень. У час, коли багато бізнесів стикаються з кризами, SADIVIN зберігає стабільність і впевнене зростання.

Олександр Пасічник — яскравий приклад підприємця з проактивною громадянською позицією. Із початку повномасштабної війни компанія перераховує 10% чистого прибутку на підтримку українських благодійних та волонтерських ініціатив. Також SADIVIN надає продукцію американським організаціям, що опікуються малозабезпеченими родинами.

Окремий напрямок — онлайн-стажування для людей з інвалідністю та студентів, яким компанія дає перший досвід роботи у міжнародному середовищі.

Олександр Пасічник активно виступає на міжнародних бізнес-форумах, входить до галузевих асоціацій, зокрема E-Commerce & Digital Marketing Association, є учасником провідних конференцій у США, Польщі та Україні. Він не просто застосовує сучасні рішення — він їх впроваджує у галузеву практику.

"Наше головне правило — бачити цифри щохвилини. Коли ти бачиш усе в режимі реального часу, ти не боїшся ризиків — ти ними керуєш", — зазначає Олександр Пасічник.

Ukrainian Business Award — незалежна премія, що відзначає найкращих підприємців, бренди та компанії України та української діаспори у світі. Аналітика премії базується на комплексному дослідженні, галузевих показниках та експертному оцінюванні.

Дізнатися більше про переможців можна на офіційному сайті премії: uba.top