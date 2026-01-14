Олександр Троценко отримав номінацію Підприємець року 2025 в номінації "E-Commerce"

Професійний шлях та внесок у розвиток міжнародної e-commerce-індустрії підприємця були відзначені в межах Ukrainian Business Award

Олександр Троценко — підприємець у сфері e-commerce найвищого рівня, чия робота вирізняється не лише масштабом, а й стабільними, відтворюваними бізнес-результатами. Його підхід — це не ставка на випадок чи "разові тактики", а системна побудова бізнесу на даних, аналітиці та рішеннях, які можна повторити й масштабувати.

Ключовим елементом цього внеску стала розробка Asinstat — SaaS-платформи аналітики, якою користуються понад 2 600 продавців Amazon у всьому світі, включно з численними брендами з оборотом від шести до восьми цифр. Програмне забезпечення застосовує створені ним моделі ранжування, засновані на CTR, коефіцієнті конверсії, релевантності ціни та відповідності пошуковому наміру. Практично це означає: продавці бачать, де саме "просідає" їхня система — у трафіку, конверсії чи позиціюванні — можуть швидко знаходити "вузькі місця", прогнозовано зростати та конкурувати на великому масштабі.

Вплив Олександра виходить за межі власних компаній. Його знання та підхід допомогли тисячам підприємців підвищити ефективність реклами на 30–120% і стабільно досягати топових позицій у пошуку на Amazon.

Системи, що масштабують: від поведінкової аналітики до алгоритмічних рішень

Олександр будує e-commerce бізнеси на основі власних моделей поведінкової аналітики та алгоритмічних систем ухвалення рішень — інструментів, що підсилюють і масштабованість, і операційну ефективність. Його робота значно ширша за традиційне "управління маркетплейсом": він упровадив прогнозовану розробку продуктів, конверсійно оптимізовані воронки продажів та упаковку з акцентом на відповідність вимогам. У результаті це прискорило органічне ранжування та зменшило залежність від реклами.

Три e-commerce компанії у США: METALTON LLC, TECEUM LLC та AGAVA GROUP LLC

Як співзасновник і директор з розвитку трьох e-commerce компаній у США — METALTON LLC, TECEUM LLC та AGAVA GROUP LLC — Олександр продемонстрував здатність масштабувати бренди на Amazon, використовуючи створену ним методологію, засновану на даних. Його компанії послідовно демонструють вимірювані результати — не в одному кейсі й не в одній категорії, а на різних брендах і на різних етапах зростання.

METALTON, бренд, зосереджений на компактних і ергономічних товарах для дому, зріс із $344 000 виручки у 2022 році до $955 000 у 2024 році. Це зростання було зумовлене покращенням конверсії, оптимізацією карток товарів та стратегічним управлінням динамікою маркетплейсу.

TECEUM показав ще більш стрімку динаміку: дохід збільшився з $335 000 у 2021 році до $8,03 млн у 2024 році завдяки просунутій аналітиці ключових слів і поведінкового пошуку. Саме це дозволило бренду зайняти конкурентні позиції в багатьох категоріях товарів.

AGAVA GROUP також суттєво масштабувався: річний дохід зріс із $1,98 млн у 2019 році до $4,8 млн у 2024 році. Лише за останній фінансовий рік компанія опрацювала понад 353 000 замовлень.

У сукупності Олександр керує інфраструктурою, що генерує понад $14 млн на рік, обслуговуючи клієнтів у США та за кордоном на високих операційних обсягах.

Олександр Троценко довів, що e-commerce можна вибудовувати на науковому підході, даних і відтворюваних бізнес-системах, а не на випадковості чи разових тактичних рішеннях. Його здатність забезпечувати швидке зростання кількох брендів, створювати технологічні інструменти, корисні для ширшої професійної спільноти, та формувати позитивні зміни в індустрії електронної комерції вирізняє його як одного з лідерів галузі. Саме сукупність цих досягнень і підтверджений вплив на розвиток e-commerce індустрії стали підставою для відзначення Олександра Троценка нагородою E-Commerce Entrepreneur of the Year.