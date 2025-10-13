ООРУ допомагає українським компаніям стати енергостійкими

Протягом пів року експерти ООРУ провели дев’ять навчальних вебінарів, серію консультацій і три глибоких енергоаудити на підприємствах різних галузей

Фото: Depositphotos

В умовах війни з російським агресором та енергетичної нестабільності сотні українських підприємств шукають способи підвищити енергоефективність і уникнути ризиків, пов’язаних із можливими блекаутами, зростанням тарифів. Реальну допомогу вони отримали завдяки проєкту Green Energy Help Desk, ініційованому Об’єднанням організацій роботодавців України (ООРУ) за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) та уряду Бельгії.

Протягом пів року експерти ООРУ провели дев’ять навчальних вебінарів, серію консультацій і три глибоких енергоаудити на підприємствах різних галузей. Участь у проєкті взяли 185 компаній та фізичних осіб-підприємців. Наразі понад 30 компаній зацікавилися можливістю провести енергоаудити, а 40 підприємств висловили готовність продовжити навчання, конкретизувати його під свою специфіку й упроваджувати сучасні рішення для зменшення енергоспоживання.

"Разом ми формуємо нову енергетичну інфраструктуру України — стійку до викликів війни, здатну підтримувати промисловість і громади навіть у кризових умовах", — підкреслив голова ООРУ, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

Сьогодні Green Energy Help Desk перетворився на постійну послугу ООРУ для бізнесу, що включає:

професійні енергоаудити підприємств ;

навчання з енергоменеджменту та впровадження мікроенергосистем із полігенерацією;

консультації з переходу на відновлювані джерела енергії ;

підготовку індивідуальних техніко-економічних рішень для зниження витрат та енергозалежності.

Такі кроки дозволяють компаніям не лише зменшити витрати, а й забезпечити безперервну роботу у випадку енергетичних криз — від локальних відключень до масштабних блекаутів.

"Наші фахівці допомагають підібрати оптимальні рішення для кожного бізнесу — від модернізації обладнання до впровадження систем зберігання енергії чи власної генерації", — зазначають в ООРУ.

ООРУ запрошує всі зацікавлені підприємства приєднатися до спільноти енергоефективного бізнесу — отримати консультацію, провести аудит або пройти навчання.

Звертайтеся: [email protected], 0503533360

