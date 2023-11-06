Панування російської мови закінчується: дані дослідження Promodo

Доля пошукових запитів української в eCommerce зростає. За даними агенції Promodo, за останні три роки динаміка україномовних запитів виросла майже вдвічі. Якщо у 2021 їх було 15%-19% із загального обсягу, то сьогодні 26% комерційних пошукових запитів — українською. І тренд продовжує зростати.

У 2023 році українці гуглили "іграшки" на 83% частіше, ніж торік, в той час, як "игрушки" навпаки — рідше на 18%. А кількість пошукових запитів "корм для котів" взагалі зросла на 326%.

"Наша SEO-команда постійно відстежує ситуацію на ринку — й від початку повномасштабного вторгнення помітила значне зростання запитів українською. Аби оперувати точними цифрами — ми проаналізували 341 000 комерційних запитів у восьми різних нішах: Електроніка, Косметика, Дитячі товари, Зоотовари тощо. Розглядали період першого півріччя за останні три роки". — Владислав Трішкін, SEO Team Lead Promodo

Фахівці відстежували динаміку саме комерційних запитів, тобто таких, за якими користувачі шукають товари, які хочуть купити. За словами Владислава, саме такий підхід найбільш обʼєктивно показує ситуацію. Висновок? Української у видачі має бути ще більше.

"Придбати вішак, плечики чи тремпель… Онлайн-магазинам варто приділяти оптимізації україномовної версії ще більше уваги. Не варто робити машинні переклади, треба враховувати регіональність та орієнтуватися на назви чи терміни, які користувачі найчастіше використовують, коли гуглять. І робити це варто зараз, бо конкуренція зростає. Таким чином український користувач швидко знаходитиме бажані товари, а інтернет-магазини — отримуватимуть додатковий прибуток". — Владислав Трішкін, SEO Team Lead Promodo

У 2021 у пошукових запитах українців у сегменті "Електроніка" панувала російська — понад 90%. Проте зараз ситуація зовсім інша — із 89К проаналізованих запитів частка українськомовних становить 17%. Зросла частка запитів українською також у ніші "Косметика": з 17,7% у 2021 до 28,7% сьогодні. Наприклад, частотність російськомовного запиту "краска для волос" впала на 18,2%, а от "фарбу для волосся" користувачі почали шукали на 125% частіше.

Позитивна динаміка спостерігається й у ніші "Дитячих товарів", де кількість запитів українською зросла з 27% до 47,8%. А у категорії "Медицина" гуглити українською стало на 30% більше користувачів.

Якщо бажаєте ознайомитися з цифрами по усім іншим нішам — завантажуйте повний звіт.