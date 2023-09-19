Philippe Model: бренд, який руйнує стереотипи про кросівки

Історія бренду почалась в 1980 році, коли 22-річний Філіп вирішив вписати нове ім’я в світову fashion індустрію і започаткував свій бізнес. Сьогодні кросівки бренду носить весь світ, капсульні колекції виставляють в крупних галереях Європи на рівні витворів мистецтва, та присвячують їм виставки.

За що ми любимо взуття Philippe Model

За якість. Як не крути, а італійське походження бренду говорить про неперевершену якість виробів. Хоча сам дизайнер француз, свій бренд він заснував саме в Італії, тому його творіння – це вдале поєднання кращих якостей культур обох країн. Взуття Philippe Model вже давно зарекомендувало себе як довговічне, зручне і універсальне.

За оригінальний зовнішній вигляд. Дизайнер багато експериментує з кольорами, фактурами і формами, це результат його захоплення дизайном інтер’єрів. Він навіть присвятив цій темі дви свої книги, в них він досліджував особливості шпалерів і ділився думками з приводу гармонійного поєднання кольорів. Тож зовсім не дивно, що взуття бренду має різноманітні принти, кольорові вставки, декоративні деталі у вигляді кристалів, металу, тощо.

За ексклюзивність. Завдяки тому, що взуття Philippe Model виконується з залученням ручної праці, кожна пара – унікальна. Звісно, мова йде не про кардинальні відмінності, а про ледве помітні деталі, але завжди приємно знати, що ти єдиний власник такої пари кросівок. Це частина філософії бренду.

Купити кросівки Philippe Model – завжди гарна ідея

Кросівки вже давно є базовим предметом наших гардеробів, але завжди ми асоціювали їх тільки зі спортом. Нарешті Philippe Model розвіяв цей стереотип і показав, що стильні кросівки можна поєднувати з будь-чим, це зробить ваш образ свіжим і комфортним. Приналежність до спорт-шику робить кросівки бренду універсальними. Вони легко підлаштовуються не тільки під спортивні, а під повсякденні аутфіти. В колекціях завжди присутні базові моделі білого кольору з натуральної шкіри, які можна вдало вписати навіть у класичні образи.

Якісне італійське взуття – символ вишуканого смаку і високого статусу, тому купити взуття Philippe Model – необхідність, якщо ви асоціюєте себе з цими поняттями. Різноманітність моделей бренду змушує хотіти все і одразу, і точно не залишить нікого байдужим.