Продаж газу "Нафтогазу" дав приватним газовидобувникам змогу вкладати в нові буріння

Завдяки закупівлі "Нафтогазом" газу у приватних газовидобувників компанії зможуть інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, а також сплачувати роялті до державного та місцевого бюджетів.

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, з 26 квітня "Нафтогаз" купив у приватних видобувників та трейдерів 740 млн кубометрів газу. Петренко зауважив, що ця подія була вирішальною для газовидобувних компаній, оскільки вони отримали змогу продавати газ у прозорий ринковий спосіб.

"Продаж газу на біржі дозволяє компаніям інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, сплачувати роялті до державного та місцевих бюджетів, планувати нові проекти", — сказав він.

Петренко наголосив, що це також корисно для "Нафтогазу", який може купувати вітчизняний газ, а не імпортувати його із-за кордону.

"Це питання енергетичної безпеки України, і ми бачимо, що "Нафтогаз" практично намагається зробити все можливе, щоб не імпортувати газ", – додав він.