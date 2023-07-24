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24.07.2023, 10:35

Продаж газу "Нафтогазу" дав приватним газовидобувникам змогу вкладати в нові буріння

Продаж газу "Нафтогазу" дав приватним газовидобувникам змогу вкладати в нові буріння - Фото

Завдяки закупівлі "Нафтогазом" газу у приватних газовидобувників компанії зможуть інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, а також сплачувати роялті до державного та місцевого бюджетів. 

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. 

За його словами, з 26 квітня "Нафтогаз" купив у приватних видобувників та трейдерів 740 млн кубометрів газу. Петренко зауважив, що ця подія була вирішальною для газовидобувних компаній, оскільки вони отримали змогу продавати газ у прозорий ринковий спосіб. 

"Продаж газу на біржі дозволяє компаніям інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, сплачувати роялті до державного та місцевих бюджетів, планувати нові проекти", — сказав він. 

Петренко наголосив, що це також корисно для "Нафтогазу", який може купувати вітчизняний газ, а не імпортувати його із-за кордону. 

"Це питання енергетичної безпеки України, і ми бачимо, що "Нафтогаз" практично намагається зробити все можливе, щоб не імпортувати газ", – додав він. 

Нагадаємо, Українська енергетична біржа позитивно оцінює вихід "Нафтогазу" на торги.  

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Теги: Нафтогаз
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