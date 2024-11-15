Прогноз погоди на вихідні 16–17 листопада: потеплішає, переважно без опадів

Погода на вихідних у листопаді обіцяє бути сонячною, з відносно високими температурами, без суттєвих опадів.

За даними Sinoptik.ua, після тижня не надто комфортної погоди вихідні потішать нас сонцем і відносно високою, як для листопада, температурою повітря. Погода на вихідних не порушить планів і точно не зіпсує настрій.

Погода в суботу 16 листопада

До суботи в Україні трохи потеплішає. На півдні та в центрі, а також у Закарпатській області очікується +5…+8 °С, у північних та східних регіонах — +4…+6 °С. Найвище стовпчики термометрів піднімуться у Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях — до +8…+10 °С. У решті західних регіонів середня температура становитиме +5…+7 °С. Уночі термометри покажуть близько 0° по всій країні.

День в Україні, крім центральних і північних областей, буде переважно безхмарним. Лише на Харківщині можливі невеликі дощі.

Упоратися зі сльотавою листопадовою погодою допоможуть не лише теплі куртки, а й "правильні" продукти харчування. Так, за здорову терморегуляцію відповідають сало, імбир, гвоздика та інші спеції, а також боби, багаті на рослинні білки.

Погода в неділю 17 листопада

У неділю стовпчики термометрів піднімуться ще вище. На півдні очікується +9…+11 °С, у центрі та на заході країни, а також у Запорізькій області — +8…+10 °С. У Луганській, Харківській і Сумській областях температура повітря становитиме +4…+6 °С, у решті регіонів — +7…+9 °С. Опадів не передбачається, очікується мінлива хмарність, а на півночі та в центрі день буде похмурим.

Погода у понеділок 18 листопада

Новий тиждень не принесе кардинальних змін до погодної мапи України, але середня температура повітря знову підросте. Так, на півдні очікується +11…+13 °С, на південному сході, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях — +9…+11 °С. У решті регіонів повітря прогріється до +6…+8 °С.

Погода на початку тижня у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях буде дощовою. В інших регіонах парасольки не знадобляться.

Народні прикмети та вірування

Якщо 16 листопада випадав сніг, наші предки вважали, що наступний рік буде врожайним. Якщо по небу низько пливли хмари, активно готувалися до зимової стужі, а якщо в садках і на городах було багато кротовин — до теплого листопаду.

Якщо до 17 листопада качки не відлетіли, а надворі ще можна було побачити комарів, чекали на зиму без сильних морозів. Похмура погода цього дня означала, що взимку сонце вкрай рідко виглядатиме з-за хмар.