Прогноз погоды на выходные 16–17 ноября: потеплеет, преимущественно без осадков

Погода в выходные в ноябре обещает быть солнечной, с относительно высокими температурами, без существенных осадков.

По данным Sinoptik.ua, после недели не слишком комфортной погоды выходные порадуют нас солнцем и относительно высокой по ноябрьским меркам температурой воздуха. Погода на выходных не нарушит планы и точно не испортит настроение.

Погода в субботу 16 ноября

К субботе в Украине незначительно потеплеет. На юге и в центре, а также в Закарпатской области ожидается +5…+8 °С, в северных и восточных регионах — +4…+6 °С. Выше всего столбики термометров поднимутся в Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областях — до +8…+10 °С. В остальных западных регионах средняя температура составит +5…+7 °С. Ночью термометры покажут около 0 °С по всей стране.

День в Украине, кроме центральных и северных областей, будет преимущественно безоблачным. Только на Харьковщине вероятны небольшие дожди.

Справиться с промозглой ноябрьской погодой помогут не только теплые куртки, но и "правильные" продукты питания. Так, за здоровую терморегуляцию отвечают сало, имбирь, гвоздика и другие специи, а также бобы, богатые растительными белками.

Погода в воскресенье 17 ноября

В воскресенье столбики термометров поднимутся еще выше. На юге ожидается +9…+11 °С, в центре и на западе страны, а также в Запорожской области — +8…+10 °С. В Луганской, Харьковской и Сумской областях температура воздуха составит — +4…+6 °С, в остальных регионах — +7…+9 °С. Осадков не предвидится, ожидается переменная облачность, а на севере и в центре день будет пасмурным.

Погода в понедельник 18 ноября

Новая неделя не привнесет кардинальных изменений в погодную карту Украины, но средняя температура воздуха снова подрастет. Так, на юге ожидается +11…+13 °С, на юго-востоке, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях — +9…+11 °С. В остальных регионах воздух прогреется до +6…+8 °С.

Погода в начале недели в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях будет дождливой. В остальных регионах зонты не пригодятся.

Народные приметы и верования

Если 16 ноября выпадал снег, наши предки считали, что следующий год будет урожайным. Если по небу низко плыли облака, готовились к скорой зимней стуже, а если в садах и на огородах было много кротовин — к теплому ноябрю.

Если до 17 ноября утки не улетели, а на улице еще можно было увидеть комаров, ожидали зиму без сильных морозов. Пасмурная погода в этот день означала, что зимой солнце крайне редко будет показываться из-за туч.