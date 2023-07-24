Реалізація енергоресурсів на УЕБ за перше півріччя 2023 року

За підсумками першого півріччя 2023 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вагому частку у загальній структурі продажів займає електрична енергія. Значне зростання продажів спостерігалося, зокрема, на торгах природним газом, нафтою та газовим конденсатом.

Протягом 6 місяців 2023 року на УЕБ було проведено 441 аукціон з купівлі-продажу електроенергії. У І півріччі 2023 року загальний обсяг реалізованої електричної енергії на УЕБ склав 25,41 млн. МВт.г.

За напрямком "Природний газ" протягом аналогічного періоду проведено 244 торгові сесії на середньо- та довгостроковому ринку, а також по 4 торгові сесії щодня – на короткостроковому ринку. За результатами даних торгів реалізовано 909,67 млн. куб. м. ресурсу та укладено 289 біржових свідоцтв (середньо- та довгостроковий ринок) і 162 угоди (короткостроковий ринок).

Також за підсумками 44 аукціонів реалізовано 119,34 тис. т. скрапленого газу, 640 т. нафтопродуктів. Реалізація обсягів нафти та газового конденсату склала 1 462,3 тис. т. (без урахування торгів диференціалами).

Всього з купівлі-продажу енергоресурсів (крім електроенергії) в ПП "БЕТС" було укладено 1609 біржових свідоцтв. З купівлі-продажу електроенергії укладено більше 2500 свідоцтв.Протягом першого півріччя реалізовано 1,9 млн. куб. м. необробленої деревини та 26,8 тис. куб. м. пиломатеріалів.

Крім того, за перші 6 місяців 2023р. за напрямком "Торгівля біржовими товарами, включеними до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках" в окремому модулі електронної торгової системи ТОВ "УЕБ" укладено 2167 біржових угод. Обсяги нафти та газового конденсату за даним напрямком склали 107590,38 т., скрапленого газу – 30 331,2 т.

"За підсумками першої половини 2023 року ми бачимо збереження активності учасників торгів та розвиток за окремими напрямками. Надійність торгів і аукціонів допомогла нам зберігати довіру наших клієнтів та надала впевненість у завтрашньому дні. УЕБ допомагає своїм клієнтам реалізовувати енергоресурси на максимально вигідних та конкурентних умовах", – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.