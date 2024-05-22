Реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу завершено – група компаній RDS

Усі ремонтні роботи підрядники завершили вчасно, згідно з запланованим терміном.

Так, реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. На мосту зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит.

Зокрема, 22 травня 2024 року відкрили заїзди та з’їзди зі шляхопроводу. Проїзд для автотранспорту та трамваю відкрили наприкінці минулого року. Було змонтовано перильну огорожу, встановлено антипаркувальні стовпчики, а також здійснені роботи з озеленення та благоустрою території і влаштовано тротуари з велодоріжкою. Окрім того, група компаній RDS зробила все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності.

Нагадаємо, Дегтярівський шляхопровід був збудований у 1963 році. І з того часу його капітально не ремонтували.





Група компаній "RDS" входить у ТОП-3 найбільших дорожньо-будівельних компаній в Україні. З 2005 року виконують роботи з будівництва автомобільних доріг, мостів, аеродромних комплексів, працюють у 12 регіонах. Загальна кількість співробітників — 2700 осіб.