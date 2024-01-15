Ремонт дизельних автомобілів — це "Турбо Дизель Сервіс"

Сервісний центр дбає про своїх клієнтів, пропонуючи гарантію на ремонт і гнучку систему знижок на комплексні послуги.

Компанія Турбо Дизель Сервіс надає послуги комплексного ремонту, обслуговування та діагностики автомобілів із дизельними двигунами в Києві. Завдяки новітньому обладнанню та експертизі майстрів усі роботи виконуються в найкоротші терміни, а ціни залишаються доступними для широкого кола власників авто. Сервісний центр дбає про своїх клієнтів, пропонуючи гарантію на ремонт і гнучку систему знижок на комплексні послуги.

Чому саме "Турбо Дизель Сервіс"?

Досвід. Компанія працює з дизельними автомобілями з 2013 року. Сумарний стаж її співробітників перевищує 100 років. Універсальність. Автосервіс ремонтує двигуни, трансмісію, ходову частину, паливну апаратуру, турбіни й кондиціонери, а також надає послуги комп’ютерної діагностики транспорту. Швидкість. Усі процеси виконуються в цехах СТО — деталі не передаються в інші майстерні. Це дає змогу виконувати найскладніші роботи максимально швидко. Надійність. Компанія співпрацює з авторизованими дилерами запчастин, використовуючи тільки якісні деталі, що відповідають стандартам виробників авто. Гарантія. Сервіс бере на себе гарантійні зобов’язання щодо якості виконаних робіт. Дотримуючись правил експлуатації та обслуговування машини, ви можете бути впевнені в її комфорті, безпеці й надійності.

Коли звертатися в автосервіс?

Спеціалісти компанії "Турбо Дизель Сервіс" нагадують, що автомобіль, як і будь-який складний механізм, потребує періодичного обслуговування. Приділяючи йому належну увагу сьогодні, ви оптимізуєте витрати на його утримання в майбутньому.

Візит на СТО слід планувати в таких випадках:

для періодичного обслуговування — рекомендовано кожні 15 тисяч км пробігу або кожен рік;

для планової підготовки до нового сезону — встановлення сезонної гуми й комплексної діагностики, а також заміни мастила, фільтрів та інших витратних матеріалів;

у разі будь-яких змін у поведінці авто — зниження потужності, погіршення керованості, збільшення витрат палива тощо.

Завдяки своїй експертизі спеціалісти компанії "Турбо Дизель Сервіс" можуть виявити приховані несправності на ранніх стадіях. Їхнє усунення на цьому етапі значно зменшить шкоду для інших вузлів і деталей, що зменшить витрати часу й грошей.

Хочете отримати максимум від свого авто без зайвих витрат? Записуйтесь на діагностику й обслуговування в "Турбо Дизель Сервіс" уже сьогодні!