Ремонт дизельных автомобилей – это "Турбо Дизель Сервис"

Сервисный центр заботится о своих клиентах, предлагая гарантию на ремонт и гибкую систему скидок на комплексные услуги.

Компания Турбо Дизель Сервис предоставляет услуги комплексного ремонта, обслуживания и диагностики автомобилей с дизельными двигателями в Киеве. Благодаря современному оборудованию и опыту мастеров все работы выполняются в кратчайшие сроки, а цены остаются доступными для широкого круга владельцев автомобилей. Сервисный центр заботится о своих клиентах, предлагая гарантию на ремонт и гибкую систему скидок на комплексные услуги.

Почему именно "Турбо Дизель Сервис"?

Опыт. Компания работает с дизельными автомобилями с 2013 года. Общий стаж ее сотрудников превышает 100 лет. Универсальность. Автосервис ремонтирует двигатели, трансмиссию, ходовую часть, топливное оборудование, турбины и кондиционеры, а также предоставляет услуги компьютерной диагностики транспорта. Скорость. Все процессы выполняются в цехах СТО – детали не передаются в другие мастерские. Это позволяет выполнять самые сложные работы максимально быстро. Надежность. Компания сотрудничает с авторизованными дилерами запчастей, используя только качественные детали, соответствующие стандартам производителей автомобилей. Гарантия. Сервис берет на себя гарантийные обязательства по качеству выполненных работ. Соблюдая правила эксплуатации и обслуживания машины, вы можете быть уверены в ее комфорте, безопасности и надежности.

Когда обращаться в автосервис?

Специалисты компании "Турбо Дизель Сервис" напоминают, что автомобиль, как и любой сложный механизм, требует периодического обслуживания. Уделяя ему должное внимание сегодня, вы оптимизируете расходы на его содержание в будущем.

Визит на СТО следует планировать в таких случаях:

для периодического обслуживания – рекомендуется каждые 15 тысяч км пробега или каждый год;

для плановой подготовки к новому сезону – установка сезонной резины и комплексной диагностики, а также замена масла, фильтров и других расходных материалов;

в случае любых изменений в поведении автомобиля – снижение мощности, ухудшение управляемости, увеличение расхода топлива и так далее.

Благодаря своему опыту специалисты компании "Турбо Дизель Сервис" могут выявить скрытые неисправности на ранних стадиях. Их устранение на этом этапе значительно уменьшит ущерб для других узлов и деталей, что сэкономит время и деньги.

Хотите получить максимум от своего автомобиля без лишних расходов? Записывайтесь на диагностику и обслуживание в "Турбо Дизель Сервис" уже сегодня!