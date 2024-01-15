Ремонт дизельных автомобилей – это "Турбо Дизель Сервис"
Компания Турбо Дизель Сервис предоставляет услуги комплексного ремонта, обслуживания и диагностики автомобилей с дизельными двигателями в Киеве. Благодаря современному оборудованию и опыту мастеров все работы выполняются в кратчайшие сроки, а цены остаются доступными для широкого круга владельцев автомобилей. Сервисный центр заботится о своих клиентах, предлагая гарантию на ремонт и гибкую систему скидок на комплексные услуги.
Почему именно "Турбо Дизель Сервис"?
Опыт. Компания работает с дизельными автомобилями с 2013 года. Общий стаж ее сотрудников превышает 100 лет.
Универсальность. Автосервис ремонтирует двигатели, трансмиссию, ходовую часть, топливное оборудование, турбины и кондиционеры, а также предоставляет услуги компьютерной диагностики транспорта.
Скорость. Все процессы выполняются в цехах СТО – детали не передаются в другие мастерские. Это позволяет выполнять самые сложные работы максимально быстро.
Надежность. Компания сотрудничает с авторизованными дилерами запчастей, используя только качественные детали, соответствующие стандартам производителей автомобилей.
Гарантия. Сервис берет на себя гарантийные обязательства по качеству выполненных работ. Соблюдая правила эксплуатации и обслуживания машины, вы можете быть уверены в ее комфорте, безопасности и надежности.
Когда обращаться в автосервис?
Специалисты компании "Турбо Дизель Сервис" напоминают, что автомобиль, как и любой сложный механизм, требует периодического обслуживания. Уделяя ему должное внимание сегодня, вы оптимизируете расходы на его содержание в будущем.
Визит на СТО следует планировать в таких случаях:
для периодического обслуживания – рекомендуется каждые 15 тысяч км пробега или каждый год;
для плановой подготовки к новому сезону – установка сезонной резины и комплексной диагностики, а также замена масла, фильтров и других расходных материалов;
в случае любых изменений в поведении автомобиля – снижение мощности, ухудшение управляемости, увеличение расхода топлива и так далее.
Благодаря своему опыту специалисты компании "Турбо Дизель Сервис" могут выявить скрытые неисправности на ранних стадиях. Их устранение на этом этапе значительно уменьшит ущерб для других узлов и деталей, что сэкономит время и деньги.
Хотите получить максимум от своего автомобиля без лишних расходов? Записывайтесь на диагностику и обслуживание в "Турбо Дизель Сервис" уже сегодня!