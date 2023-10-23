Результат лісові реформи: ДП "Ліси України" збільшило прибуток в десять разів

Що в десять разів більше, ніж галузь заробляла до початку реформи, за часів держлісгоспів. Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Левову частку прибутку направляємо у державний бюджет. Це кошти на нову зброю, амуніцію, зарплати військових. Тепер щодо сплати податків. Цього року ДП перерахувало у державну скарбницю 4,7 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж торік. Ще сотні мільйонів гривень інвестовані підприємством у нову техніку для ЗСУ", – зазначив Болоховець.

Керівник підприємства підкреслює, що ситуація на ринку лісоматеріалів цього року не покращилася. Витрати зростають, ціни знижуються. Порівняно з минулим роком середня ціна реалізації знеособленого куба необробленої деревини впала з 1,8 тис. грн до 1,7 тис. грн.

Падіння цін та обсягу переробки вдалось компенсувати завдяки збільшенню обсягу реалізації з 7,7 до 8,8 млн м3. Тому за підсумками трьох кварталів дохід підприємства навіть зріс з 16,9 млрд грн до 17,4 млрд грн. Але зростання доходу на декілька відсотків не пояснює зростання прибутку на порядок.

Болоховець пояснює, що причиною збільшення прибутку є низка кроків по детінізації та збільшенню ефективності управління.

Зокрема, на підприємстві перевели більшість закупівель на Prozorro. Ліквідували шпарини у сфері реалізації деревини, пов’язані з прямими договорами. Почали пропонувати клієнтам додаткові сервіси, наприклад, завантаження та митне оформлення продукції. Досягли рівня виконання біржових контрактів майже у 90%. Удосконалили систему електронного обліку – ускладнили потрапляння на ринок нелегальної деревини – збільшили попит на легальну продукцію. Скоротили всі нецільові витрати філій (умовне "перекладання бруківки"). Стандартизували послуги підрядників по заготівлі та інших роботах, запровадили граничні розцінки. Почали реальну протидію фіктивним роботам та послугам, які, за часів лісгоспів, були поширеним явищем. Відмовилися від застосування дорогих та неефективних фінансових інструментів, які раніше часто призводили до вимивання коштів з держлісгоспів (наприклад, оренда техніки за необґрунтованими тарифами). Стандартизували штат філій, скоротили зайвий адміністративний апарат, "мертві душі". Замінили майже половину керівників філій на більш ефективних. Почали позбавлятись дотаційних об’єктів шляхом їхнього продажу через Фонд держмайна. Скоротили нерентабельні переробні виробництва, які часто працюють в мінус.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" утворене наприкінці минулого року в результаті другого етапу реформи лісової галузі й наразі є найбільшим лісокористувачем країни (6,7 млн га).