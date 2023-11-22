Рітейл-саміт RAU Summit-2023 відбудеться 5 грудня

5 грудня 2023 відбудеться X ювілейний рітейл-саміт RAU Summit 2023 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Головна тема заходу – "Рітейл 2024: перспективи та нові траєкторії розвитку". Організатор події – Асоціація рітейлерів України.



X ювілейний рітейл-саміт RAU Summit 2023 буде присвячений підсумкам 2023 та плануванню наступного року, змінам в процесах, ефективному управлінню та новій соціальній складовій торговельного бізнесу, росту та масштабуванню. Головна тема заходу – "Рітейл 2024: перспективи та нові траєкторії розвитку".

Основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2023 стануть:

Курс лідера. Підсумки року та стратегія-2024.

Соціальна відповідальність бізнесу. Інклюзивність, безбар’єрність, працевлаштування та психологічна підтримка співробітників.

Аналітика та прогнозування. Динаміка в рітейлі та що враховувати в бізнес-планах на наступний рік.

Ріст та масштабування. Кейси рішень для рітейлу, e-commerce проєкти та тенденції.

"Сучасні та сміливі". Швидке зростання, інноваційність продукту та нестандартні менеджерські та маркетингові рішення.

Динаміка ринку нерухомості. Про відновлення, потенціал ринку та як утримувати лідерські позиції.

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Серед перших спікерів RAU Summit 2023:

Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО. Микола Щербина, СЕО мережі аптек АНЦ. Тарас Панасенко, СЕО та співвласник АВРОРА. Андрій Галицький, засновник, співвласник та СЕО мережі Lviv Croissants. Поліна Кошарна, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця MasterZoo. Іван Кришталь, співзасновник CHER’17. Петро Пуняк, засновник WR Group (ТРЦ ЛАЗ-695, Fabrik, Майдан, Park, Вектор та ін.). Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park. Рената Якубченієне, генеральний директор ТРЦ і БЦ Retroville. Олена Білан, головна економістка та директорка аналітичного департаменту Dragon Capital.

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З питань реєстрації:

Наталія Підвишенна – Client-manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])