Рітейл-саміт RAU Summit-2023 відбудеться 5 грудня

5 грудня 2023 відбудеться X ювілейний рітейл-саміт RAU Summit 2023 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Головна тема заходу – "Рітейл 2024: перспективи та нові траєкторії розвитку". Організатор події – Асоціація рітейлерів України.
X ювілейний рітейл-саміт RAU Summit 2023 буде присвячений підсумкам 2023 та плануванню наступного року, змінам в процесах, ефективному управлінню та новій соціальній складовій торговельного бізнесу, росту та масштабуванню. Головна тема заходу – "Рітейл 2024: перспективи та нові траєкторії розвитку".
Основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2023 стануть:
- Курс лідера. Підсумки року та стратегія-2024.
- Соціальна відповідальність бізнесу. Інклюзивність, безбар’єрність, працевлаштування та психологічна підтримка співробітників.
- Аналітика та прогнозування. Динаміка в рітейлі та що враховувати в бізнес-планах на наступний рік.
- Ріст та масштабування. Кейси рішень для рітейлу, e-commerce проєкти та тенденції.
- "Сучасні та сміливі". Швидке зростання, інноваційність продукту та нестандартні менеджерські та маркетингові рішення.
- Динаміка ринку нерухомості. Про відновлення, потенціал ринку та як утримувати лідерські позиції.
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Серед перших спікерів RAU Summit 2023:
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Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО.
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Микола Щербина, СЕО мережі аптек АНЦ.
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Тарас Панасенко, СЕО та співвласник АВРОРА.
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Андрій Галицький, засновник, співвласник та СЕО мережі Lviv Croissants.
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Поліна Кошарна, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця MasterZoo.
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Іван Кришталь, співзасновник CHER’17.
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Петро Пуняк, засновник WR Group (ТРЦ ЛАЗ-695, Fabrik, Майдан, Park, Вектор та ін.).
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Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.
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Рената Якубченієне, генеральний директор ТРЦ і БЦ Retroville.
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Олена Білан, головна економістка та директорка аналітичного департаменту Dragon Capital.
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З питань реєстрації:
Наталія Підвишенна – Client-manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])