Рівень виконання договорів купівлі-продажу деревини на УЕБ став рекордним й перевищив 91%

Виконання контрактів – одна з фундаментальних складників біржової торгівлі. Саме від цього чинника залежить стабільність та стійкість ринку. Українська енергетична біржа, яка здійснює постійні торги необробленою деревиною тримає цей аспект у постійному фокусі уваги.

На УЕБ діє моніторинг виконання договорів, який містить системну роботу над взаємною відповідальністю сторін, супроводження чинних контрактів, консультацій, контролю передачі реалізованої необробленої деревини на місці її відвантаження покупцеві. Також біржа у загальному доступі публікує дані щодо виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини, яка міститься на аналітичному модулі.

За наданою інформацією станом на 1 жовтня, за результатами III кварталу 2024 року загальний рівень виконання договорів на УЕБ складає 91,2%, що є рекордним показником. Цьому сприяла плідна робота біржі у цьому напрямку, розуміння та відповідальність учасників торгів, а також вдалі реформи, які впроваджує керівництво лісової галузі.

У п’ятірку областей з найвищим рівнем виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини входять: Волинська область – 99,1% (досягнуто небувалий, майже максимальний показник за весь час проведення торгів на ліцензованій товарній біржі УЕБ), Івано-Франківська область – 94%, Хмельницька область – 93%, Житомирська область – 92% та Київська область – 85% виконання договорів.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" – 1 239 873,782 м3. Фактично відвантажено 1 143 063,242 м3, що складає 92,2%, це є теж рекордним показником. Комунальні лісгоспи продали 7 503,66 м3 ресурсу, фактично відвантажено 6 299,852 м3 або 84%. Інші продавці реалізували 22 220,252 м3 сировини, фактично відвантажено 8 034,963 м3 або 36,2%.

За інформацією представленою на модулі аналітики УЕБ в розрізі Офісів ДП "Ліси України", найбільше деревини реалізував Столичний лісовий офіс – 506 757,659 м3, фактично відвантажено 461 108,591 м3, що складає 91%. Поліський лісовий офіс продав 285 606,364 м3 ресурсу, фактично відвантажено 283 067,46 м3 або 99,1%. Подільський лісовий офіс реалізував 257 684,774 м3 сировини, фактично відвантажено 221 822,76 м3, що складає 86,1%. Карпатський лісовий офіс продав 173 395,611 м3 деревини, фактично відвантажено 163 115,087 м3 або 94,1%. Центральний лісовий офіс реалізував 16 429,374 м3 ресурсу, фактично відвантажено 13 949,344 м3, що складає 84,9%.

"За результатами III кварталу поточного року рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ досяг 91,2%. Це рекордний показник. Слід наголосити, що зважаючи на всі обставити сьогодення – це максимально можливе виконання контрактів. Ми завдячуємо всім учасникам торгів за відповідальне ставлення до взятих на себе зобов’язань. Також даний показник вдалось досягнути завдяки правильним та власним рішенням керівництва лісової галузі. Зі свого боку біржа й надалі буде створювати найкомфортніші умови для проведення торгів та уважно слідкувати, щоб, як продавці, так і покупці були у взаємному виграші від проведених торговельних операцій на нашому майданчику", – наголосив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.