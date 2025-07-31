Швидко Гроші у Коростені: нове відділення вже працює

Компанія Швидко Гроші з радістю повідомляє про відкриття відділення за новою адресою у місті Коростень. Після переїзду наш офіс почав роботу за адресою: м. Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 27А — у зручному та доступному для клієнтів місці, поблизу центрального ринку та транспортної розв'язки.

Орієнтир: зупинка громадського транспорту "Міський центральний ринок"

Локація: торгове приміщення навпроти ТЦ "Материк", другий поверх

Для отримання консультацій або уточнення інформації телефонуйте:

093 170 10 51



Чому варто обрати Швидко Гроші

Швидко Гроші — один із лідерів ринку мікрофінансування в Україні, який вже понад десять років допомагає людям швидко вирішувати фінансові питання, навіть видає кредит 50000 грн. Ми пропонуємо прості та доступні рішення для тих, кому потрібна підтримка саме зараз.

Кредитування без зайвої бюрократії — рішення приймається протягом 20 хвилин;

Мінімальний пакет документів — лише паспорт і код;

Можливість оформлення кредиту як онлайн, так і у відділенні;

Прозорі умови — без прихованих комісій і неочікуваних нарахувань.

Відкриття нового офісу в Коростені — це ще один крок до того, щоб бути ближче до наших клієнтів і зробити обслуговування ще зручнішим.

Комфортна локація — зручний сервіс

Нова адреса була обрана з урахуванням потреб мешканців міста. Наше відділення:

розташоване у центральній частині Коростеня;

легко доступне для пішоходів і громадського транспорту;

облаштоване зручним залом очікування і комфортними умовами обслуговування.

Ми чекаємо на вас у новому відділенні

Фахівці Швидко Гроші завжди готові надати професійну консультацію, допомогти обрати найкращий варіант кредиту, пояснити всі умови та відповісти на будь-які питання.

Ми дбаємо про те, щоб процес отримання мікропозики був зрозумілим, швидким і безпечним.

Графік роботи та додаткові можливості

У нашому новому відділенні клієнти можуть скористатися всіма перевагами сервісу:

оформленням нового кредиту на вигідних умовах;

продовженням чинного кредиту без штрафних санкцій;

достроковим погашенням без додаткових комісій;

онлайн-сервісами та мобільним додатком для керування кредитом.

Фінансова підтримка там, де вона потрібна

Ми відкриваємо нові відділення по всій Україні, аби бути ближчими до вас. Переїзд відділення у Коростені — це логічний крок у розвитку нашої мережі, що дозволяє надавати ще якісніші послуги мешканцям міста.

Запрошуємо завітати до нового офісу за адресою:

м. Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 27А

Швидко Гроши – це кредит, який завжди поруч.