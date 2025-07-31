Швидко Гроші у Коростені: нове відділення вже працює
Зміст:
  1. Чому варто обрати Швидко Гроші
    1. Комфортна локація — зручний сервіс
  2. Ми чекаємо на вас у новому відділенні
  3. Графік роботи та додаткові можливості
  4. Фінансова підтримка там, де вона потрібна

Компанія Швидко Гроші з радістю повідомляє про відкриття відділення за новою адресою у місті Коростень. Після переїзду наш офіс почав роботу за адресою: м. Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 27А — у зручному та доступному для клієнтів місці, поблизу центрального ринку та транспортної розв'язки.

Орієнтир: зупинка громадського транспорту "Міський центральний ринок"

Локація: торгове приміщення навпроти ТЦ "Материк", другий поверх

Для отримання консультацій або уточнення інформації телефонуйте:

093 170 10 51

Чому варто обрати Швидко Гроші

Швидко Гроші — один із лідерів ринку мікрофінансування в Україні, який вже понад десять років допомагає людям швидко вирішувати фінансові питання, навіть видає кредит 50000 грн. Ми пропонуємо прості та доступні рішення для тих, кому потрібна підтримка саме зараз.

  • Кредитування без зайвої бюрократії — рішення приймається протягом 20 хвилин;

  • Мінімальний пакет документів — лише паспорт і код;

  • Можливість оформлення кредиту як онлайн, так і у відділенні;

  • Прозорі умови — без прихованих комісій і неочікуваних нарахувань.

Відкриття нового офісу в Коростені — це ще один крок до того, щоб бути ближче до наших клієнтів і зробити обслуговування ще зручнішим.

Комфортна локація — зручний сервіс

Нова адреса була обрана з урахуванням потреб мешканців міста. Наше відділення:

  • розташоване у центральній частині Коростеня;

  • легко доступне для пішоходів і громадського транспорту;

  • облаштоване зручним залом очікування і комфортними умовами обслуговування.

Ми чекаємо на вас у новому відділенні

Фахівці Швидко Гроші завжди готові надати професійну консультацію, допомогти обрати найкращий варіант кредиту, пояснити всі умови та відповісти на будь-які питання.

Ми дбаємо про те, щоб процес отримання мікропозики був зрозумілим, швидким і безпечним.

Швидко Гроші у Коростені: нове відділення вже працює

Графік роботи та додаткові можливості

У нашому новому відділенні клієнти можуть скористатися всіма перевагами сервісу:

  • оформленням нового кредиту на вигідних умовах;

  • продовженням чинного кредиту без штрафних санкцій;

  • достроковим погашенням без додаткових комісій;

  • онлайн-сервісами та мобільним додатком для керування кредитом.

Фінансова підтримка там, де вона потрібна

Ми відкриваємо нові відділення по всій Україні, аби бути ближчими до вас. Переїзд відділення у Коростені — це логічний крок у розвитку нашої мережі, що дозволяє надавати ще якісніші послуги мешканцям міста.

Запрошуємо завітати до нового офісу за адресою:

м. Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 27А

Швидко Гроши – це кредит, який завжди поруч.