Стала підтримка економіки: VARUS сплатив 364,9 млн податків за I квартал 2024 року

За останні роки сплата податків бізнесом стала не тільки вимогою законодавства. Це ще й шлях справою продемонструвати свою підтримку державі у складний час. Так, тільки за перший квартал 2024 року мережа супермаркетів VARUS сплатила 364,9 млн гривень податків до державного бюджету. Для порівняння: за весь 2023 рік сума податків та зборів, сплачена компанією, склала 1,1 млрд гривень.

Попри воєнні виклики, українські бізнеси продовжують робити свій значний вклад у підтримку економіки України. Ритейл залишається одним з основних джерел наповнення бюджету України шляхом сплати податків. За попередній рік провідні компанії галузі сплатили понад 28 млрд грн податків, зокрема у вигляді ПДФО, військового збору та ЄСВ.

"Ми у VARUS розуміємо: потужна економіка України — це запорука розвитку та надійний тил для військових, які захищають нашу країну. Тож висловлюємо велику вдячність нашим клієнтам, завдяки яким ми маємо змогу продовжувати працювати, сплачувати податки та поповнювати державний бюджет", — коментує Марина Паніна, CFO VARUS.

З початку повномасштабного вторгнення мережа супермаркетів VARUS також не припиняє підтримку Збройних Сил України та гуманітарних проєктів. З 2022 року компанія сумарно перерахувала близько 40 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ та інші благодійні ініціативи. Серед них — допомога ВПО, дітям-сиротам, безпритульним тваринам та багато іншого.

VARUS продовжує свою роботу, щоб забезпечити українців якісними та доступними товарами. Це — один із прикладів свідомого українського бізнесу, завдяки якому створюються робочі місця для тисячі людей, а економіка України отримує потужну підтримку.