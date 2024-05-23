Стан Комплект представить на Міжнародному промисловому форумі новинки для інноваційного виробництва

В рамках Міжнародного Промислового Форуму 28-30 травня компанія представить обладнання від двох своїх партнерів.

Лідер постачання металообробного обладнання "Стан Комплект" бере участь у роботі XXII Міжнародного промислового форуму.

"Ця виставка – чудова нагода для теплої зустрічі зі старими друзями й знайомства із потенційними партнерами. За десятиліття роботи нашої команди більшість клієнтів стають постійними. До нас приходять тому, що знають: наші фахівці ретельно обирають постачальників, супроводжують не лише забезпечення, але і налагодження роботи обладнання", – зазначає СЕО компанії "Стан Комплект" Володимир Мещеряков.

В рамках Міжнародного Промислового Форуму 28-30 травня компанія представить обладнання від двох своїх партнерів:

XT LASER (верстати для лазерного різання та зварювання);

HARSLE (верстати для обробки листового металу).

Компанія XT LASER з 2004 року спеціалізується на створенні оптимального обладнання широкого застосування у сфері лазерів. Для оснащення свого лазерного обладнання обирає провідні сучасні технологічні рішення виробництва.

На стенді від "Стан Комплект" гості Міжнародної виставки "Металообробка" зможуть детально ознайомитися з такою моделлю від XT LASER, як верстат для лазерного різання GP-series закритого типу.

Відділ досліджень та розробок XT LASER самостійно розробив та запатентував гарантовано міцну конструкцію станини, в якій, зокрема, передбачені додаткові умови стійкості, варіативності оснащення для використання при роботі з різними матеріалами.

Надзвичайну легкість забезпечує алюмінієва балка виготовлена за авіаційними стандартами, які гарантують високу міцність, корозійну стійкість та значно збільшують швидкість обробки.

Голова для лазерного різання має програмне забезпечення автоматичного налаштування лінії фокусування для автоперфорації й різання пластин різноманітної товщини.

Система ЧПУ призначена для використання на лазерних верстатах надвисокої потужності від 8000 до 30000 Вт. Широко застосовується для автоматизації процесів передових виробництв та обробки листового металу. Забезпечує значно вищу ефективність та переважну стабільність різки високої потужності. Автоматично фіксує параметри перевірки, калібрування фокусування та інші параметри виконання складних виробничих процесів.

*

Верстат лазерного зварювання та очищення XT LASER 1500, 3000 Вт приємно вражає своєю компактністю і має, при цьому, підвищену якість зварювання.

Режим безперервного лазера гарантує високу якість зварювання міцних і гладких зварювальних маршрутів з мінімізацією деформації та зведенням до мінімуму необхідності постобробки.

Різні лазерні головки використовуються для очищення та зварювання.

Подовжений оптоволоконний кабель і механізм подачі проволоки з подвійним приводом входить у комплект даного апарата XT LASER.

*

Маючи широку лінійку листозгинальних пресів HARSLE, "Стан Комплект", в рамках виставки, продемонструє листозгинний прес на 100 тонн 2500 мм з системою керування DA-66T.

Переваги саме цього преса – в його динамічності, ефективності та економічності. ЧПУ апарата має програмне забезпечення ANSYS, відоме надійністю та точністю листозгинного процесу. Запроваджений 12-ти осьовий процес згинання.

Про інші переваги представлених потужностей можна буде дізнатися безпосередньо на виставці.

"Стан Комплект" обирає своїми постачальниками лише компанії, які акумулюють практичні інновації в галузі промислового устаткування.

Команда "Стан Комплект", що має широкий вибір обладнання, професійно підбирає індивідуальні рішення для замовників. Розробка та реалізація унікальних рішень забезпечує технологічний фундамент успіху клієнтів.

"Наші постійні клієнти приходять до нас не просто за верстатами, а за комплексними рішеннями у галузі металообробки. Наша стратегічна мета – забезпечити кожне українське виробництво обладнанням та технологією задля економічного розвитку України", – підкреслив СЕО компанії Володимир Мещеряков.