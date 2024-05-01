STIHL Україна отримала нагороду Ukrainian Business Award в категорії "Бізнес року 2023"

Компанія STIHL отримала нагороду після ретельного аналізу фінансових показників, відгуків споживачів та моніторингу діяльності за останній рік.

За результатами роботи у 2023 році STIHL Україна отримала почесну нагороду – "Бізнес року 2023" від Ukrainian Business Award – як символ довіри та вибору споживачів, що відображає популярність та лідерство компанії у своїй сфері.

Більше 20 років компанія STIHL є відомим гравцем на українському ринку завдяки своїм високоякісним продуктам та надійному обслуговуванню. Рекордна сума податків у розмірі 195 млн.грн, сплачена компанією у 2023 році (2022 рік – 131 млн.грн), допомога державним службам України у критично необхідному обладнанні та техніці, соціально відповідальна позиція та гнучкість в адаптації до нових реалій заслуговують високої оцінки, адже є найкращим підтвердженням успішної стратегії та жаги до перемоги.

"Відзнака UBA стала важливим етапом нашого розвитку, підкреслюючи не лише високий статус нашої компанії. Вона також є підтвердженням гарантії якості для споживачів та довіри для партнерів" – зазначив генеральний директор STIHL Україна Едуард Д'яченко.

Заснована у 2003 році у Києві, компанія ТОВ "Андреас Штіль" є дочірнім підприємством ANDREAS STIHL AG&Co.KG, якій належить ексклюзивне право здійснювати імпорт продукції STIHL в Україну. Забезпечення технікою найвищої світової якості українського споживача шляхом розбудови дилерської мережі, яка розширювалась разом зі зростанням популярності марки STIHL в Україні, будівництво власного офісно-складського комплексу загальною площею 6 000 кв.м, стали важливим, проте не єдиним, досягненням за цей час.

На сьогодні компанія STIHL Україна має дилерську мережу, до якої входить близько 540 магазинів дилерів, які займаються реалізацією та сервісним обслуговуванням продукції бренду. STIHL Україна має найбільший офісно-складський комплекс у своєму сегменті ринку, 3.600 кв.м з яких займає склад. Ще однією відмінністю компанії є її відданість фаховій торгівлі через спеціалізовану дилерську мережу та продаж виключно в офлайнових точках продажу.

"Дотримуючись моноканальної стратегії збуту материнської компанії, ми й надалі залишаємось лідером та єдиним підприємством у своєму сегменті ринку, що розповсюджує продукцію тільки через офіційну дилерську мережу. Надаючи прозорі та рівні умови співпраці усім нашим офіційним дилерам, ми забезпечуємо чесну конкуренцію на ринку інструментів, приладдя та запчастин STIHL" – зазначає генеральний директор Едуард Д’яченко під час інтерв’ю.

Вміння акумулювати свій досвід та знання для швидкого реагування на нові виклики та форс-мажорні обставини роблять компанію STIHL надійним партнером.

"Якщо Ви шукаєте надійного партнера для довгострокової співпраці, добре знаєтесь на техніці та маєте бажання інвестувати кошти у перспективний бізнес, з нами Ви на правильному шляху. Незалежно від обставин компанія STIHL залишається надійним партнером, що найкраще підтверджується зростанням дилерської мережі та продажів впродовж 2022-2023 роках. Нагорода "Бізнес року" є почесною для нас, спонукає рухатися вперед, назустріч новим викликам та перемогам. Адже ми добре розуміємо, що важкі часи минають, а надійні партнери лишаються" – додав генеральний директор ТОВ Андреас Штіль, Едуард Д’яченко.