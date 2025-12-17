Стратегічне управління корпоративною мобільністю: як український бізнес мінімізує військові ризики

Головним трендом року став остаточний перехід бізнесу від володіння активами (CapEx) до гнучких операційних моделей (OpEx)

В умовах військової економіки управління корпоративним автопарком трансформувалося з рутинної логістики в критичний елемент фінансової стійкості. Як відзначають експерти компанії BLS, головним трендом року став остаточний перехід бізнесу від володіння активами (CapEx) до гнучких операційних моделей (OpEx). Це дозволяє компаніям хеджувати ризики катастрофічної втрати майна і зберігати операційну мобільність навіть у найскладніших регіонах.

Нова парадигма: від CapEx до OpEx

Традиційна купівля автомобілів у 2025 році втратила стратегічну доцільність для більшості підприємств. Володіння активом змушує компанію поглинати 100% ризику його знецінення або фізичного знищення. Навпаки, ринок лізингу та передплати демонструє стійке відновлення: тільки в липні 2025 року попит на лізинг зріс на 31% порівняно з червнем.

Перехід на корпоративну підписку і довгострокову оренду дозволяє компаніям вивільнити оборотний капітал. Фіксована місячна плата вже включає страхування, технічне обслуговування і допомогу на дорозі (Assistance), що забезпечує бюджетну визначеність в періоди високої інфляції і дефіциту запчастин.

Деконструкція TCO і "премія ризику"

У 2025 році розрахунок сукупної вартості володіння (TCO) в Україні обов'язково включає "премію ризику". Крім амортизації і палива, фінансові директори враховують ймовірність повної втрати активу в результаті бойових дій.

Порівняльний аналіз моделей мобільності свідчить про перевагу оренди:

Порівняльний аналіз TCO моделей мобільності (2025)

Метрика Пряме володіння Фінансовий лізинг Корпоративна підписка Початкові витрати Дуже високі Помірні (аванс 10-20%) Низькі (щомісячний платіж) Управління ТО і КАСКО Внутрішнє (волатильне) Переважно включено Повністю ззовні (фіксовано) Гнучкість парку Низька Помірна Помірна Висока (швидка заміна) Ризик військових втрат 100% на власнику Передається через КАСКО На стороні провайдера

Еволюція КАСКО: покриття військових ризиків

Ключовою подією 2025 року стало розширення можливостей страхування завдяки угодам з DFC (U.S. International Development Finance Corporation). Це дозволило збільшити ліміти покриття військових ризиків до 100 млн грн на об'єкт.

Сучасні поліси КАСКО покривають не тільки прямі влучання, але й пошкодження уламками БПЛА, ракет і зруйнованих будівель. Вартість річної премії становить близько 1,8% від вартості ТЗ з франшизою 1% на пошкодження і 5-10% на конструктивну загибель. Важливою умовою залишається використання GPS-моніторингу для контролю перебування авто поза зонами активних бойових дій.

Юридичний захист і форс-мажор

Згідно зі ст. 803 ЦКУ, орендар зобов'язаний відшкодувати збитки за пошкоджене авто, якщо не доведе відсутність своєї провини. У 2025 році критично важливим інструментом захисту став сертифікат Торгово-промислової палати (ТПП). Він є ключовим доказом у випадках, коли втрата авто сталася в зоні, не покритій страховкою (поблизу лінії фронту).

Лідери ринку та рекомендації

На ринку довгострокової оренди та передплати в 2025 році лідирують компанії Rental.ua, BLS, 7Cars і OTP Leasing. Зокрема, компанія BLS, маючи 18-річний досвід, забезпечує бізнес новими автомобілями (Euro-6), що дозволяє клієнтам уникати податкового тиску на вживані авто.

Рекомендації для бізнесу:

Пріоритет OpEx: Перевести автопарк на модель передплати для збереження ліквідності.

Аудит КАСКО: Вибирати покриття, що включає вторинні пошкодження (уламки).

GPS-комплаєнс: Суворий моніторинг географії використання авто для збереження дії страховки.

Форс-мажор: Чітко фіксувати в договорах протоколи взаємодії при настанні військових ризиків.

Більш детальну консультацію щодо структурування корпоративних парків та контакти BLS можна знайти на офіційному ресурсі компанії.