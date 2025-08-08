Symmetrica: коли турбота — це стратегія

Компанія розпочала свій шлях у Львові як центр стоматологічного відновлення, але за останні роки виросла у велику медичну групу

Сучасна медицина — це не лише точність технологій, а й тонкість людського підходу. У світі, де пацієнт шукає не просто послугу, а цілісне рішення для здоров’я, з’являються компанії, які здатні дати більше. Symmetrica Medical Group — приклад того, як поєднання інновацій, соціальної відповідальності та системного мислення формує нову норму в українській приватній медицині.

Компанія розпочала свій шлях у Львові як "Центр стоматологічного відновлення", а сьогодні — це вже повноцінна медична група, яка об’єднує напрямки косметології SYMMETRICA beauty, зуботехнічної лабораторії SYMMETRICA Tech, дитячої стоматології (мережа дитячих стоматологій "АКВРЕЛЬ") , освітнього простору й IT-рішень у сфері медицини.

В основі всього — місія Symmetrica: створити сучасне суспільство, в якому кожен може відчувати впевненість та внутрішній комфорт, а завдяки передовим технологіям стоматології, косметології та біотехнологій — підтримати й відновити фізіологічні аспекти щастя! Наша мета — допомогти кожному відчути повноцінну радість активного життя та ефективного довголіття.

У відповідь на зростаючу мобільність пацієнтів та виклики після 2022 року, команда Symmetrica розробила власну онлайн-платформу JetCheckUp — мультидисциплінарний інструмент для отримання якісних, швидких, віддалених медичних консультацій. Це рішення стало підтримкою для українців, які перебувають за кордоном, і було відзначене в фіналі національної премії Ukrainian CX Excellence 2024.

У 2023-2024 роках Symmetrica розширила свою діяльність за межами України — відкрився косметологічний Face Care Office Symmetrica Beauty у Барселоні, зареєстровано торгову марку в ЄС і засновано юридичну особу в Іспанії. У партнерстві з платформою ElvaSleep, компанія виробляє апарати для поліпшенням якості сну пацієнтів, як ключового чинника здоров’я та добробуту. А також веде ряд інших проектів що стосуються цілісного підходу до здоров’я та довголіття пацієнтів.

Однак Symmetrica — це не лише про інновації та ріст. Це ще й про відповідальність перед людьми та суспільством. Компанія формує послідовну соціальну політику: від безкоштовних оглядів у школах до санацій дітей-сиріт, підтримки багатодітних родин, допомоги ВПО та волонтерства для військових.

Знаковим став проєкт "9 сердець — посміхаються", у якому дев’ятеро дітей з однієї прийомної родини у Львові отримують повноцінну безоплатну стоматологічну опіку до їхнього повноліття. Участь у третьому сезоні подкасту "Мамо, я вдома!", першого в Україні медійного проєкту про усиновлення, — ще один приклад того, як Symmetrica послідовно формує соціальний вплив через реальні дії.

За останні роки — компанія демонструє постійне зростання: в кількість пацієнтів, в рості команди — понад 80 фахівців, запущено нові напрями, впроваджено міжнародні стандарти управління. Центр стоматологічного відновлення Symmetrica сертифіковано за системою ISO 9001. Усі підрозділи працюють офіційно, прозоро, проходять зовнішні аудити.

У 2025 році компанія отримала нагороду Ukrainian Business Award у номінації "Лідер стоматологічних інновацій та благодійних ініціатив" — як визнання послідовної, системної роботи, що об’єднує бізнес і соціальну відповідальність.

У Symmetrica розуміють, що в сучасному світі якість медичних рішень має поєднуватися зі швидкістю, доступністю та персоналізованим підходом. Саме тому компанія інвестує в власну освітню платформу, розвиває компетенції менеджменту та медичної команди, навчає співробітників не лише професії, а й навичкам лідерства та комунікації.

В основі корпоративної культури — довіра, відкритість і розвиток. А програма "Кар’єра в Symmetrica" допомагає кожному знайти своє місце в команді, що динамічно рухається вперед.

У світі, де довіра — на вагу золота, Symmetrica щодня доводить: сучасна медицина може бути людяною, ефективною і швидкою водночас. А майбутнє — за тими, хто впроваджує, а не обіцяє. Хто створює рішення тут і зараз. Хто працює не задля масштабу, а задля якості, глибини й реального результату.