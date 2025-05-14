Temu: чи безпечно користуватись платформою? Аналіз кібербезпеки та захисту персональних даних

Після запуску в США у 2022 році платформа розпочала роботу в Європі у квітні 2023-го і вже обслуговує понад 90 ринків по всьому світу, зокрема й Україну

Як і у випадку з багатьма технологічними компаніями, що стрімко розвиваються, Temu стикається з запитаннями щодо своєї кібербезпеки та політики конфіденційності. Після запуску в США у 2022 році платформа розпочала роботу в Європі у квітні 2023-го і вже обслуговує понад 90 ринків по всьому світу, зокрема й Україну.

На тлі зростання популярності Temu серед користувачів все частіше виникає питання: наскільки захищені персональні дані, чи надійна платіжна система і чи дійсно Temu не передає інформацію третім сторонам.

Тож як саме компанія дбає про безпеку своїх користувачів?

Temu вирізняється обережним і відповідальним підходом до збору персональних даних. Платформа запитує лише необхідну інформацію — зокрема ім’я та адресу — для здійснення замовлення та покращення сервісу. За висновками Швейцарського національного інституту кібербезпеки, додаток Temu запитує менше дозволів, ніж інші популярні торговельні застосунки.

Щодо фінансової безпеки, Temu дотримується міжнародних стандартів захисту платіжної інформації (зокрема PCI DSS), співпрацює з надійними платіжними провайдерами та підтримує додаткові протоколи безпеки, такі як Visa Secure та Mastercard Identity Check. Окрім цього, платформа приймає цифрові гаманці (PayPal, Apple Pay, Google Pay) і застосовує двофакторну автентифікацію (2FA).

Temu не продає персональні дані користувачів і не передає їх несанкціонованим третім сторонам. Деяка інформація може використовуватись для персоналізованої реклами, проте користувачі можуть легко відмовитись від цієї функції. Усі дані зберігаються на захищених хмарних серверах, зокрема Microsoft Azure, і в разі міжнародної передачі дотримуються суворі вимоги щодо конфіденційності та законодавства.

Варто зазначити й участь Temu у міжнародних ініціативах, спрямованих на боротьбу з шахрайством і фішингом. Платформа є учасником Anti-Phishing Working Group — глобальної коаліції з протидії онлайн-злочинам, а також співпрацює з HackerOne у межах програми винагород за виявлення вразливостей. Надійність додатку підтверджена сертифікатом DEKRA, який оцінює безпеку мобільних застосунків.

Щоб залишатися у безпеці, Temu радить користувачам здійснювати покупки виключно через офіційний сайт або застосунок і не передавати платіжну інформацію через сторонні ресурси. У разі підозрілої активності, користувачі можуть повідомити про це через спеціальний портал.

Більше інформації про політику безпеки Temu — у розділі Safety Center.