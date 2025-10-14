ТОВ "Український кліринговий дім" запроваджує банківські гарантії на ринку деревини

Учасники ринку деревини отримують якісний інструмент, функціонування якого є відкритим, зрозумілим та рівнодоступним

Ринок необробленої деревини в Україні знаходиться на етапі якісної трансформації. З метою підвищення передбачуваності ринкової пропозиції та забезпечення стабільності постачання, на біржовому ринку близько року тому було запроваджено біржові торги форвардними контрактами, які передбачають постачання сировини протягом півріччя.

ТОВ "Український кліринговий дім" продовжує розвивати інфраструктуру ринку, беручи до уваги кращий досвід біржової торгівлі та впроваджуючи сучасні інструменти, що підвищують довіру, ліквідність і передбачуваність торгів. Одним з таких інструментів є банківська гарантія виконання зобов'язань, яка вже пілотно застосовувалась ліцензованими операторами торгів.

Тож черговим важливим кроком стало запровадження механізму банківських гарантій – як інструменту, що забезпечує більшу фінансову гнучкість та безпеку для учасників ринку.

Оскільки період виконання форвардних договорів є тривалішим, ніж у звичайних квартальних угодах, для забезпечення виконання зобов’язань діє гарантійний внесок у розмірі 5% від вартості форварду.

Розуміючи потребу учасників ринку у збереженні ліквідності та недопущенні надмірного блокування коштів на тривалий період, ТОВ "Український кліринговий дім" запроваджує використання банківських гарантій як альтернативного інструменту забезпечення зобов’язань.

Відтепер 50% гарантійного внеску на виконання зобов’язань за укладеним форвардом можна буде надавати у формі банківської гарантії. Це рішення сприятиме підвищенню гнучкості учасників ринку, розвитку практики застосування банківських продуктів та загальному зростанню ліквідності ринку деревини.

Учасники ринку деревини отримують якісний інструмент, функціонування якого є відкритим, зрозумілим та рівнодоступним оскільки базується на передовому світовому досвіді управління ризиками.

Ми працюємо над тим, щоб вже за результатами найближчих біржових торгів з укладання форвардів з постачанням у першому півріччі 2026 року учасники клірингу зможуть застосувати банківські гарантії.

Служба підтримки ТОВ "УКД" готова надавати консультації та роз'яснення всім зацікавленим та чекає на їх звернення.

ТОВ "УКД" запрошує банківські установи до акредитації для надання таких гарантій, а учасників ринку – заздалегідь звертатись до банків-партнерів для отримання банківських гарантій.