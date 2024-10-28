Trustee Plus: лідер серед криптогаманців і криптокарт

Доля Trustee Plus в сегменті криптокарток склала 66,6%, а заробіток на аірдропах перевершив зарплати в Україні в 15 разів – аналітика ринку.

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Журналісти представили два звіти, які висвітлили актуальні тренди у сфері цифрових активів в Україні. Однією з головних тем стало стрімке зростання популярності криптовалютних гаманців і платіжних карток, а також доходи українців, отримані від аірдропів — безплатних роздач токенів.

Як показали звіти, криптогаманцем Trustee Plus користуються 29% учасників, а платіжну картку цієї ж компанії використовує понад 60% учасників опитування. Безкоштовні аірдропи з кожним днем стають все більш затребуваними серед користувачів в Україні.

Дослідження, проведене командою MNBC, вказало на основні переваги користувачів криптовалют. Найпопулярніші гаманці серед українців — це Metamask, Trust і Trustee Plus. При цьому останній лідирує на ринку криптокарт, займаючи 66,6% частки, що робить його безумовним лідером сектора.

Генеральний директор Trustee Plus Вадим Груша прокоментував успіх компанії: "Trustee Plus заслужив довіру завдяки гнучкості та багатофункціональності наших продуктів, що сприяло їх активному впровадженню на ринку України".

Другий аналіз, опублікований Incrypted, показав, що наші люди заробляють на аірдропах значно більше за середню зарплату по країні. Приблизно 19% учасників опитування заявили, що вони заробили понад $5000 з одного аірдропа, а середній дохід респондентів склав $7927. Ці цифри в 15 разів вищі за середню зарплату в Україні, яка 2024 року тримається на позначці 21 500 грн.

Популярність аірдропів стала причиною запуску редакцією Incrypted навчального курсу "Аірдропи: від старту до першого прибутку". Він має допомогти ентузіастам зі світу цифрових активів краще розуміти цей метод заробітку.

Не оминули увагою аналітики найбільш жадані криптоактиви серед українців. Серед них опинилися Ethereum, USDT і біткоїн. Тут варто зазначити, що користувачі Trustee Plus мають можливість вивести цифрові активи зі свого рахунку. Приміром, клієнти компанії знають, що досить просто переказати USDT на карту України.

Усе це вказує на стрімкий розвиток криптоіндустрії в державі та формування криптопроєктів-лідерів, які точно знають, що потрібно їх користувачам.