Трилер-драма "БожеВільні" про радянську психіатрію: стартує в кінотеатрах 31 жовтня

Драма "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР 1970-х, що змінює долі людей. Прем'єра 31 жовтня 2024 року в Україні.

31 жовтня 2024 року на великі екрани України вийде довгоочікуваний трилер-драма "БожеВільні", що розповідає про жорстокі реалії каральної психіатрії в СРСР 1970-х років. Стрічка створена студіями ТОВ "Спільна перемога продакшн", FILM.UA Group, Національною кінематекою України та MOUNTAIN BEAR PRODUCTION за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Продюсером фільму виступив Артем Колюбаєв.

"БожеВільні" — це історія про молодого меломана Андрія Довженка, якого через любов до забороненої радянською владою західної рок-музики оголошують "антирадянським елементом" і відправляють до психіатричної лікарні спеціального типу. Головному героєві доводиться вирішувати: чи співпрацювати з КДБ і повернутися до родини, або залишитися вірним своїм переконанням і кинути виклик тоталітарній системі.

Режисером фільму став Денис Тарасов, який відтворив атмосферу 1970-х з точністю до дрібниць. Спеціально для стрічки композитор Хосейн Мірзаголі створив унікальний саундтрек у дусі західного року, що став символом свободи та боротьби у фільмі.

У головних ролях знялися видатні українські актори: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка та інші. Завдяки сильним акторським роботам і захоплюючому сюжету, фільм отримав визнання на міжнародній арені. Світова прем’єра стрічки відбулася на Міжнародному Варшавському кінофестивалі у 2023 році, де вона здобула Special Mention Award.

Продюсер фільму Артем Колюбаєв підкреслює важливість цієї стрічки в сучасних реаліях: "Ми прагнули показати не лише історичну правду про радянську систему, але й донести універсальну ідею боротьби за свободу. Це питання актуальне і сьогодні, адже подібні практики досі існують у тоталітарних режимах".

"БожеВільні" — це більше, ніж фільм. Це потужна історія про людську гідність, свободу і мужність протистояти несправедливій системі.

Не пропустіть прем'єру, що відбудеться 31 жовтня у кінотеатрах по всій Україні.