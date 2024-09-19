Триллер-драма "БожеВільні" о советской психиатрии: стартует в кинотеатрах 31 октября

Драма "БожеВільні" о карательной психиатрии в СССР 1970-х, меняющей судьбы людей. Премьера 31 октября 2024 года в Украине.

31 октября 2024 года на большие экраны Украины выйдет долгожданный триллер-драма "БожеВільні", рассказывающий о жестоких реалиях карательной психиатрии в СССР 1970-х годов. Лента создана студиями ООО "Спільна перемога продакшн", FILM.UA Group, Национальной кинематекой Украины и MOUNTAIN BEAR PRODUCTION при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Продюсером фильма выступил Артем Колюбаев.

"БожеВільні" — это история о молодом меломане Андрее Довженко, которого из-за любви к запрещённой советской властью западной рок-музыке объявляют "антисоветским элементом" и отправляют в психиатрическую больницу специального типа. Главному герою предстоит сделать выбор: сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или остаться верным своим убеждениям и бросить вызов тоталитарной системе.

Режиссёром фильма стал Денис Тарасов, который воссоздал атмосферу 1970-х с точностью до мелочей. Специально для фильма композитор Хосейн Мирзаголи создал уникальный саундтрек в духе западного рока, который стал символом свободы и борьбы в фильме.

В главных ролях снялись выдающиеся украинские актёры: Константин Темляк, Ирма Витовская, Сергей Калантай, Остап Ступка и другие. Благодаря сильным актёрским работам и захватывающему сюжету, фильм получил признание на международной арене. Мировая премьера ленты состоялась на Международном Варшавском кинофестивале в 2023 году, где она завоевала Special Mention Award.

Продюсер фильма Артем Колюбаев подчёркивает важность этой ленты в современных реалиях: "Мы стремились показать не только историческую правду о советской системе, но и донести универсальную идею борьбы за свободу. Этот вопрос актуален и сегодня, ведь подобные практики всё ещё существуют в тоталитарных режимах".

"БожеВільні" — это больше, чем фильм. Это мощная история о человеческом достоинстве, свободе и мужестве противостоять несправедливой системе.

Не пропустите премьеру, которая состоится 31 октября в кинотеатрах по всей Украине.