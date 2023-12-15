Тижні знижок та класичні категорії у топі: як український eCommerce відпрацював Чорну пʼятницю 2023

Відновлення структури попиту до довоєнного рівня та рекордні продажі — найбільші онлайн-ритейлери звітують про зростання доходів на Чорну пʼятницю в середньому на 10% до 2021 року й вже поринули у Різдвяні розпродажі.

Команда агенції Promodo вивчила дані та зафіксувала ключові тенденції Чорної пʼятниці у 2023.

Вже не день, і навіть не тиждень знижок

В українському онлайні Чорна п’ятниця кілька років поспіль — це вже не один день, а тиждень. Цього ж року акційні пропозиції від деяких ритейлерів діяли навіть довше. Наприклад, період розпродажів у "Епіцентрі" проходив з 18 до 26 листопада, а в EVA — з 9 до 26 листопада.

Якщо розглядати усі ніші, то за кількістю користувачів, відносно передакційного тижня, приріст склав в середньому 20%. За кількістю покупок — це +40%, у деяких тематиках навіть +110%.

Новим піковим днем акційного тижня став понеділок, а безпосередньо п'ятниця розділила 2-3 місце із вівторком.

Змінилася й кількість трафіку по регіонах. Цього року картина протилежна минулому. У 2023-у областями з найбільшим відносним приростом трафіку стали Харківська та Вінницька. А от регіони з найбільшим відносним просіданням — Львівська та Дніпропетровська. Втім, трійка лідерів за трафіком залишається стабільною: Київська, Львівська, Дніпропетровська області. Одеська область цього року вийшла на 4 позицію (за деякими нішами навіть на 3), а пʼяту сходинку займає Харківська область.

Показники Total за всіма нішами:

Середній приріст органічного трафіку відносно жовтня — 16-20%.

Середній приріст трафіку акційного тижня 2023 відносно показників 2022 — близько 10%.

Зростання кількості транзакцій, усереднений показник — 15%.

Зростання середнього чека, усереднений показник — близько 18% (але тут варто враховувати 10% інфляції).

У топі продажів — техніка для себе та дому

Топові категорії Чорної пʼятниці у 2023 знову "класичні": телевізори, смартфони, побутова техніка. Також показали гарний приріст ігрові консолі. З цікавого — відносно минулого року в середньому на 10-15% впав попит на ноутбуки. Ця категорія є такою, що стабільно зростає від року до року, проте блекаути та внутрішні переміщення створили оверпопит у 2022.

Показово, що у 2022 у перші дні акційного марафону, до блекаутів, телевізори також входили до першої трійки топу продажів, у 2021 — займали другу позицію. Варто зазначити, що у деяких ритейлерів до топ-10 товарів Чорної пʼятниці потрапили мікрохвильові печі, зарядні станції та мультипечі/аерогрилі.

Вартість залучення користувача та рекламні бюджети зростають

За цей рік вартість кліку відчутно зросла, а в період Чорної пʼятниці вона ще активніше стрибнула вгору. Якщо порівнювати жовтень із листопадом, то зростання CPC склало від 10%. У деяких гравців у висококонкурентних нішах — це +20%. Тож у 2023 ритейлери мали виділити більші маркетингові бюджети, аби отримати заплановане зростання у продажах.

Усереднені дані з внутрішнього BI-звіту Promodo. Показники у гривні

За тиждень розпродажів через мережу ПриватБанку українці здійснили покупок більше ніж на 15 млрд грн. Торік ця сума становила 11,4 млрд грн, проте варто зазначити, що у 2022 сезон розпродажів припав на період блекаутів, тож деякі замовлення були скоріше вимушеними.

У 2023 в середньому 50% усіх покупок в період Чорної п'ятниці користувачі зробили зі смартфона. За нашими даними, частка замовлень зі смартфонів цьогоріч зросла на ~10%.





Автор матеріалу: Юлія Береснєва, Team Lead відділу PPC Promodo