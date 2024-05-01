У 2024 році майданчик УУБ продовжує лідирувати із залучення коштів до бюджетів різних рівнів

За 4 місяці 2024 року у системі онлайн аукціонів Прозорро.Продажі відбулося більше 9 тисяч успішних торгів, за результатами яких організатори отримали понад 4 млрд грн.

З них близько 390 млн грн – найбільшу суму – отримали від інвесторів та орендарів, котрі брали участь у торгах на майданчику Української універсальної біржі.

Серед цікавих та найдорожчих лотів, які придбали на майданчику УУБ, були адміністративні будинки та приміщення на Тернопільщині, Одещині, Закарпатті, Києві та інших регіонах, спецдозволи на користування надрами, майнові комплекси на Дніпропетровщині, Полтавщині та в інших областях, дозволи на вилов риби, майно банкрутів, земельні ділянки тощо. Відповідно, кошти від аукціонів отримали переважно місцеві та державний бюджети. А це додаткове фінансування на потреби ЗСУ, постраждалих від війни, переселенців тощо.

"Тисячі учасників та переможців онлайн аукціоні на майданчику УУБ свідчать про професійність команди та зручність сервісів, які ми постійно удосконалюємо. Ми вдячні нашим клієнтам за довіру та супроводжуємо їх на усіх етапах підготовки та участі у торгах, щоб вони купили чи орендували бажані об’єкти. І це наш вклад у розвиток економіки країни навіть у такий важкий час",– зазначає директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

До речі, організатори прозорих аукціонів також активно оголошують торги через майданчик УУБ. Так у 2024 році майже 280 організаторів виставили понад 2760 лотів. Їх усіх супроводжували менеджери майданчика та консультували під час оголошення аукціону.

Нині у системі Прозорро.Продажі більше 6 тисяч актуальних аукціонів. Серед найцікавіших – майнові комплекси та інша нерухомість у Києві, ЄМК на Івано-Франківщині, великі склади у Львові, ЄМК ДП "Нігинський кар’єр" тощо.

З усіх питань підготовки та участі у торгах консультують менеджери майданчика УУБ.