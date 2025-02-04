Учасники ринку закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити оновлений ПЗ "Про ринок деревини"

В Україні триває реформування ринку деревини, і черговим важливим кроком стало рішення Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку передати на розгляд парламенту оновлену редакцію законопроєкту №4197-Д "Про ринок деревини".

Підготовка цього документа тривала за активної участі представників лісової, деревообробної та меблевої галузей, які протягом численних робочих зустрічей, засідань і круглих столів змогли висловити свої пропозиції та побажання. Завдяки цій співпраці вдалося напрацювати зміни, які забезпечать прозорість ринку, рівні умови для всіх учасників та ефективну торгівлю деревиною.

Оновлена редакція законопроєкту передбачає:

продаж необробленої деревини передбачає виключно прозору модель реалізації на основі біржової торгівлі;

обов’язкове внесення всіх операцій до системи електронного обліку деревини для забезпечення повної простежуваності походження сировини;

заборону на операції з лісоматеріалами та деревиною, заготовленими з порушенням законодавства або такими, що спричинили знеліснення;

запровадження єдиних правил роздрібного продажу деревини для фізичних осіб;

створення реєстру суб’єктів господарювання, які займаються переробкою деревини, що сприятиме контролю та прозорості діяльності компаній.

"Важливим також є те, що у проєкті закону ми змогли знайти формулу, яка продовжить дію мораторію на експорт лісу-кругляку. В цілому була проведена колосальна робота над законопроєктом, він враховує різні точки зору і його потрібно підтримувати" – розповідає Дмитро Кисилевський.

Учасники ринку підтримують ці ініціативи та наголошують, що ухвалення нового закону дозволить усунути корупційні ризики; створить рівні умови для всіх підприємств; сприятиме розвитку галузі, як, наприклад, біржова торгівля деревиною, яка вже функціонує в Україні з липня 2021 року та неодноразово довела свою ефективність на практиці.

"Цей законопроєкт – важливий крок до створення прозорого та ефективного ринку деревини. Він дасть змогу бізнесу працювати за чіткими правилами та забезпечить стабільний розвиток галузі", – зазначає виконавчий директор АДПУ Андрій Циганок.

Учасники ринку деревини наголошують на необхідності прийняття закону та очікують відповідного рішення вже у лютому-березні 2025 року.