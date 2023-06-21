Українська енергетична біржа проводить благодійний аукціон зі збору коштів на БПЛА для військових

Зокрема проводить благодійні аукціони зі збору коштів на потреби наших військових.

Біля року тому, 12 квітня 2022, Укрпошта ввела до обігу першу поштову марку в умовах воєнного часу – "Русскій воєнний корабль, іді … !". 14 квітня 2022 року ракетний крейсер "Москва", зображений на марці потопили українські військові. Після цього марка з кораблем стала найдорожчим лотом, проданим на благодійному аукціоні Prozorro за 5 млн грн.

Безумовно ця військово-історична подія надала наснаги та впевненості всьому українському національному спротиву та героїчній боротьбі наших Сил оборони й вона не стала єдиною. СБУ разом зі своїми побратимами з інших родів військ провела велику кількість унікальних бойових операцій.

Лот, який виставлений на аукціон, присвячений саме успішній атаці дронів на кораблі мф рф в Севастопольській бухті у жовтні 2022 року за якою стоїть і Служба безпеки України. Легендарна марка оформлена в лаконічне паспарту, але найголовніше – це особисті підписи перших осіб Сил оборони України:

Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Федоровича Залужного;

Голови Служби безпеки України, генерал-майора Василя Васильовича Малюка;

Командувача Військово-Морських Сил ЗСУ, віцеадмірала Олексія Леонідовича Неїжпапи.

Допомогти зібрати кошти, взявши участь у благодійному аукціоні, можна двома способами:

1. Взяти участь в аукціоні, де буде розіграно головний лот — марку "Русскій воєнний корабль, іді … !" з підписами Валерія Залужного, Василя Малюка, Олексія Неїжпапи.

Для участі необхідно подати пропозицію у коментарях до публікації, до 17:00 23 червня 2023 року. Учасник аукціону який запропонував найвищу ціну до моменту закінчення прийняття пропозицій отримує статус Претендента та право протягом 24 годин оплатити заявлену суму на рахунок Благодійної організації "Благодійний фонд "Майбутнє" і отримати статус Переможця аукціону. Реквізити для оплати вказані у п. 6 правил аукціону, що знаходяться за посиланням.

2. Зробити внесок на благодійну банку, відправивши будь-яку суму за посиланням або відсканувавши QR код. Учаснику, який відправить найбільший внесок, отримає у подарунок пам`ятну банкноту НБУ "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" номіналом 20 гривень, зразка 2023 року в конверті з підписом міністра оборони. Для охочих допомогти та отримати пам’ятну банкноту, потрібно вказати свій номер телефону у коментарі до платежу.

Зараз кожен Українець наполегливо працює на Перемогу на тому фронті де він є! Тому всі отримані кошти будуть перераховані до БО БФ "Майбутнє", для придбання дронів для бойового підрозділу Служби безпеки України.