УЕБ: виконання біржових договорів є обов’язком учасників. До порушників застосовуються санкції

Важливим завданням Української енергетичної біржі, яка здійснює торги необробленою деревиною, є створення найкращих умов для всіх учасників ринку. Робота в цьому напрямку триває безперервно, адже від ефективності біржової діяльності залежить успішність укладення угод і, відповідно, стабільність ринку загалом.

Одним із ключових чинників стабільного функціонування ринку є належне виконання сторонами своїх зобов’язань за біржовими договорами. УЕБ приділяє цьому питанню особливу увагу та постійно здійснює моніторинг стану виконання контрактів учасниками торгів.

За результатами моніторингу виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини у III кварталі 2025 року, за якими підвищення цін перевищило 30% та не забезпечено виконання в межах толерансу, визначеного умовами договору, станом на 16 жовтня 2025 року до 21 учасника-порушника, які не виконали свої зобов’язання за укладеними договорами, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасником-продавцем, зобов’язання перед яким були порушені: до одинадцяти учасників — на 1 місяць, до одного — на 2 місяці, до дев’яти — на 3 місяці.

Крім того, до 182 учасників-порушників застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до участі у біржових торгах за напрямом "Необроблена деревина та пиломатеріали" до повного погашення заборгованості перед біржею.

Застосування санкцій є вимушеним заходом, спрямованим на забезпечення належного виконання договорів, дотримання принципів відкритості, прозорості та чесної конкуренції на біржових торгах.

Біржовий Комітет УЕБ, який розглядає випадки порушень правил торгів і в кожному окремому випадку ухвалює рішення щодо застосування санкцій, наголошує на необхідності суворого дотримання покупцями та продавцями необробленої деревини своїх договірних зобов’язань для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.