В Україні запроваджують довгострокові контракти на купівлю деревини

На практиці це означає, що учасники ринку матимуть змогу закупити сировину одразу на пів року, а не на максимум квартал, як це було раніше. Такі зміни відбулись через постійні запити переробників. 

У ДП "Ліси України" відзначають, що 6-місячні контракти поки що впроваджують у форматі пілотного проєкту. Після перших торгів обіцяють проаналізувати ситуацію, перевірити чи буде нова пропозиція мати попит і після цього приймуть рішення чи запроваджувати довгострокові контракти на постійній основі. 

Першими скористатись новими можливостями зможуть філії Поліського та Столичного лісових офісів. На 6-місячні аукціони поки що виставлятиметься одна порода – сосна. Ключовою умовою проведення торгів стала фіксація ціни на увесь період контракту. Аукціони будуть проходити на базі Української універсальної біржі

В Україні запроваджують довгострокові контракти на купівлю деревини

"Наша команда на постійній основі проводить аналіз ринку необробленої деревини та пиломатеріалів в короткостроковій та довгостроковій перспективах і відповідно оперативно реагує на всі зміни та вимоги впровадженням нових технологій біржових торгів. Нами проведено ряд зустрічей і консультацій. Завдяки цьому ми розглянули й опрацювали пропозиції та бачення учасників ринку –  як продавців, так покупців. Однією з таких технологій біржових торгів ми вбачаємо запровадження торгів, за результатами яких будуть укладатися договори на довгий період з фіксованою ціною та об’ємом на весь час дії такого договору", – зазначає Сергій Гладкий, директор ТОВ "Українська універсальна біржа".
 

*Нагадаємо, що у липні 2021 року необроблену деревину та пиломатеріали почали реалізовувати виключно на ліцензованих товарних біржах. Це сталося через зміни у законодавстві, нормативно-правовій документації та відповідному рішенню тодішнього голови ДАЛРУ Юрія Болоховця (нині директор ДП "Ліси України").

Українська універсальна біржа