В Україні запроваджують довгострокові контракти на купівлю деревини

На практиці це означає, що учасники ринку матимуть змогу закупити сировину одразу на пів року, а не на максимум квартал, як це було раніше. Такі зміни відбулись через постійні запити переробників.

У ДП "Ліси України" відзначають, що 6-місячні контракти поки що впроваджують у форматі пілотного проєкту. Після перших торгів обіцяють проаналізувати ситуацію, перевірити чи буде нова пропозиція мати попит і після цього приймуть рішення чи запроваджувати довгострокові контракти на постійній основі.

Першими скористатись новими можливостями зможуть філії Поліського та Столичного лісових офісів. На 6-місячні аукціони поки що виставлятиметься одна порода – сосна. Ключовою умовою проведення торгів стала фіксація ціни на увесь період контракту. Аукціони будуть проходити на базі Української універсальної біржі.

"Наша команда на постійній основі проводить аналіз ринку необробленої деревини та пиломатеріалів в короткостроковій та довгостроковій перспективах і відповідно оперативно реагує на всі зміни та вимоги впровадженням нових технологій біржових торгів. Нами проведено ряд зустрічей і консультацій. Завдяки цьому ми розглянули й опрацювали пропозиції та бачення учасників ринку – як продавців, так покупців. Однією з таких технологій біржових торгів ми вбачаємо запровадження торгів, за результатами яких будуть укладатися договори на довгий період з фіксованою ціною та об’ємом на весь час дії такого договору", – зазначає Сергій Гладкий, директор ТОВ "Українська універсальна біржа".



*Нагадаємо, що у липні 2021 року необроблену деревину та пиломатеріали почали реалізовувати виключно на ліцензованих товарних біржах. Це сталося через зміни у законодавстві, нормативно-правовій документації та відповідному рішенню тодішнього голови ДАЛРУ Юрія Болоховця (нині директор ДП "Ліси України").