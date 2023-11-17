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Пресреліз
17.11.2023, 16:53

VARUS у ТОП-10 ритейлерів за версією Forbes Ukraine

VARUS у ТОП-10 ритейлерів за версією Forbes Ukraine - Фото

Мережа супермаркетів VARUS серед кращих приватних компаній України.

Днями Forbes Ukraine опублікував свіжий рейтинг лідерів української економіки. VARUS займає 9 місце серед приватних компаній, які працюють у галузі ритейлу, e-commerce та суміжних напрямів, а також входить у ТОП-5 представників продуктового ритейлу. 

У 2022 році задекларований виторг VARUS становив 14,6 мільярда гривень. При цьому, приріст виторгу складає 6%, порівняно з 2021 роком. Крім того, згідно з даними, на одного працівника мережі припадає близько 2,1 млн виторгу. За цим показником мережа VARUS випередила Fozzy, "Епіцентр", "Аврора", "Еко Маркет" та деякі інші компанії. 

Таким чином, попри повномасштабне вторгнення, у 2022 році VARUS вдалось зберегти бізнес та робочі місця працівникам. У 2023 році мережа продовжує свій розвиток, відкриваються нові магазини. Зокрема, супермаркет VARUS з'явився в Одесі, це новий регіон для мережі. Крім того, поступово відновлюється робота тих магазинів, які були тимчасово закриті через близькість до фронту та активні бойові дії.  

Рейтинг найбільших приватних компаній України за обсягами виторгу опублікували у жовтневому номері Forbes. Цього року він має дві суттєві відмінності від попередніх. По-перше, у переліку представлені 200 компаній, що вдвічі більше, ніж зазвичай. Крім того, рейтинг розділили на 15 різних галузей, у кожній з яких визначили лідера за виторгом. 

На показники роботи ритейлерів впливають падіння купівельної спроможності українців та зменшення кількості клієнтів через виїзд за кордон. Проте редакція дійшла висновку, що війна не завдала нищівного удару українському бізнесу. Після падіння на 21,4% у 2022 році роздрібні продажі в супермаркетах та інших магазинах у січні – червні 2023‐го збільшилися на 7,3%. Таким чином, можна сказати, що ситуація стабілізувалася.

За підрахунками Forbes, загальний обсяг виторгу всіх учасників рейтингу складає 3 трлн грн — це 26% виручки всього українського бізнесу. У рік повномасштабного вторгнення великим українським компаніям вдалось вистояти, а у 2023 — стабілізувати роботу та повернутись на трек зростання. 

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 104 супермаркети у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок varus.ua.

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Теги: рейтинг, varus
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