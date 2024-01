Вперше про український дизайн говоритимуть в школі, де навчалися Том Форд та Донна Каран

Українська дизайнерка Вікторія Якуша, творець брендів YAKUSHA та FAINA, виступить з лекцією про українську культуру перед студентами школи в четвер, 25 січня. Протягом десятиліть Україна не мала свого власного потужного голосу у світовій культурі. Це було використано як тонку, але надзвичайно ефективну зброю, спрямовану проти української ідентичності та державності. Сьогодні ж, завдяки цілеспрямованим зусиллям творців сучасної української культури, ця ситуація змінюється.

Вікторія Якуша, яка з 2014 року активно працює над визнанням українського дизайну у світі, вважає, що українцям час говорити про себе. Вона виступає не лише як дизайнерка, але і як амбасадорка українського дизайну. Свою лекцію "Культурна спадщина як ДНК дизайну" Вікторія підготувала відзначити унікальні риси української культури та поділитися своїм власним поглядом на сучасний український дизайн. Parsons School of Design визнається світовим лідером у галузі мистецтва та дизайну, і виступ Вікторії там є важливою можливістю показати світові унікальність та потенціал українського дизайну. Як творець YAKUSHA та FAINA, Вікторія є творцем "живого мінімалізму" — напрямку в архітектурі та дизайні, який поєднує простоту з дбайливим ставленням до довкілля.Позитивний вплив людини на довколишнє середовище і зміна самої логіки дизайну та виробництва — є однією з ключових задач школи. Саме тому, традиційні практики роботи з матеріалом та інноваційні підходи самого дизайнера є надзвичайно цікавими для Parsons School.

Протягом багатьох років її роботи здобули міжнародне визнання, були представлені на провідних ярмарках дизайну, таких як Венеціанська бієнале, Тиждень дизайну в Парижі та Тиждень дизайну в Мілані. Її дизайн став впізнаваний на сторінках Vogue, Architectural Digest і Elle Decoration, та отримала численні нагороди, включно з "Дизайнером року" за версією Elle Decoration у 2019 році та публічним голосуванням Dezeen Awards за найкращу студію дизайну, що розвивається, у 2021 році. У 2022 році вона була нагороджена на Design Miami / Basel як "The Best Curio Show of the Year".

Виступ Вікторії Якуші у стінах Parsons School of Design та подальший звʼязок зі школою, є важливою нагодою для українського дизайну стати більш проявленим, відстоювати власні інтереси та впливати на світові процеси крізь призму культури, мистецтва та дизайну.