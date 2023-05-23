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23.05.2023, 10:00

Вибрати монітор: як не заплутатися в безлічі пропозицій

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Вибрати монітор: як не заплутатися в безлічі пропозицій - Фото

Як же не заплутатися в безлічі пропозицій і вибрати модель, яка відповідатиме всім вимогам?

Монітори представлені на ринку у величезному асортименті. Вибрати відповідні монітори для ПК або ноутбуків може виявитися складним завданням. Як же не заплутатися в безлічі пропозицій і вибрати модель, яка відповідатиме всім вимогам?

Крок 1. Визначення цілей використання

Перед покупкою необхідно визначити цілі його використання. Якщо ви граєте в ігри, то потрібен монітор з високою частотою оновлення зображення і низьким часом відгуку. Якщо ви працюєте з графікою, то важливе колірне охоплення і роздільна здатність екрана. Якщо ж ви просто дивитеся фільми та серіали, то потрібна модель з гарною якістю зображення.

Крок 2. Розмір екрана

Розмір екрана також важливий. Він має відповідати вашим потребам і можливостям приміщення. Якщо ви сидите поруч із монітором, то не потрібен занадто великий екран.

Крок 3. Роздільна здатність екрана

Роздільна здатність екрана також важлива. Вона визначає чіткість зображення і кількість пікселів на екрані. Що більша роздільна здатність, то вища якість зображення. Однак, якщо ви не працюєте з графікою, то не варто переплачувати за монітор з дуже високою роздільною здатністю.

Крок 4. Тип матриці

Тип матриці також важливий. Сьогодні найпоширенішими є три типи матриць: TN, IPS і VA. TN-матриці мають швидкий час відгуку і низьку ціну, але вони мають вузький кут огляду і не дуже гарне колірне охоплення. IPS-матриці мають гарне колірне охоплення і широкий кут огляду, але вони мають повільніший час відгуку і вищу ціну. VA-матриці мають гарний кут огляду і хороше колірне охоплення, але вони мають повільний час відгуку і високу ціну.

Крок 5. Додаткові функції

Додаткові функції також можуть бути важливими. Наприклад, наявність вбудованих динаміків, наявність роз'ємів для під'єднання інших пристроїв, наявність регулювання висоти та нахилу екрана. Однак, якщо ви не збираєтеся використовувати ці функції, то не варто переплачувати за них.

У підсумку, вибір монітора для ПК залежить від ваших потреб і можливостей. Не варто переплачувати за функції, які вам не потрібні. У магазині "Алло" ви можете знайти широкий вибір моделей різних брендів, які підійдуть для будь-яких завдань.

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Теги: монітор
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