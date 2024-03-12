Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?

350+ успішних проєктів — це не просто цифра, а результат кропіткої роботи команди та безмежної віри у свою справу.

Своїм досвідом і думками ділиться засновник і керівник компанії BORISSTUDIO Нерсес Саркісян.

У 14-річному віці почав працювати різноробочим, вже в 16 — був бригадиром, я розпочав свій шлях у сфері будівництва. Здобувши неоціненний досвід на різних посадах, чітко усвідомив, що готовий до більшого — до створення власної студії. Так, у 2015 році, з'явилася BORISSTUDIO. І незважаючи на те, що маю освіту кухаря, це не завадило мені побудувати компанію.

Спочатку студія займалася ремонтом у ціновому сегменті "економ". У мене з’явилося бажання вийти на рівень "середній" та "середній+", для цього прийняв рішення розвивати напрямок дизайну інтер’єрів. Студія почала виконувати комплексні роботи під ключ — від розробки дизайн-проєкту до його повної реалізації.

Насправді пройдений шлях був довгим, не все виходило з першого разу. Але кожна невдача ставала корисним досвідом, це допомогло рости професійно, вдосконалювати якість послуг, краще розуміти замовників. Я щиро люблю те, чим займаюся, тому не шкодую на свою справу ні сил, ні енергії. І отримуючи позитивний зворотний зв’язок від клієнтів студії, бачу, що це дає результат.

Зараз чітко усвідомлюю, що місія BORISSTUDIO — створювати для замовників стильний, функціональний і комфортний простір, втілювати у життя їх мрії про ідеальний інтер'єр. Кожен проєкт унікальний, адже всі рішення в ньому підбираються, виходячи з уподобань, побажань та бюджету. І довіра до бренду та задоволений замовник — головний показник нашої ефективності.

BORISSTUDIO — це команда однодумців, для яких важливі цінності:

Високі стандарти: ми не просто виконуємо роботу, а робимо її бездоганно. Постійний розвиток: ніколи не зупиняємося на досягнутому, постійно вдосконалюємо свої навички та знання. Відкритість та чесність: цінуємо довіру наших клієнтів та завжди ведемо чесний діалог. Турбота про людей: дбаємо про комфорт та благополуччя наших співробітників та клієнтів. Соціальна відповідальність: не лише творимо красу, але й допомагаємо тим, хто цього потребує. Після повномасштабного вторгнення активно допомагаємо військовим, за 2023 рік наша компанія задонатила більше 700 тис. грн за рік і я вдячний команді за спільний результат.

Тобто, успіх BORISSTUDIO — це результат комплексного підходу, який включає:

Професійну команду: у нас працюють лише найталановитіші та найвідданіші своїй справі фахівці. Індивідуальний підхід до кожного проєкту: ретельно вивчаємо потреби та побажання кожного клієнта, щоб створити унікальний дизайн. Використання сучасних технологій та матеріалів: завжди в курсі останніх трендів та використовуємо лише найякісніші матеріали. Відкрита комунікація з клієнтом: постійно тримаємо клієнта в курсі ходу роботи та враховуємо всі його побажання.

Якщо ви хочете відкрити свій бізнес і бути кращим у ніші, не варто бути в "рожевих окулярах", адже доведеться докласти багато зусиль для реалізації успішних проєктів.

Вірте в себе, ніколи не здавайтеся, постійно вдосконалюйте свої навички та оточуйте себе однодумцями.