Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?

Своїм досвідом і думками ділиться засновник і керівник компанії BORISSTUDIO Нерсес Саркісян. 

Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?

У 14-річному віці почав працювати різноробочим, вже в 16 — був бригадиром, я розпочав свій шлях у сфері будівництва. Здобувши неоціненний досвід на різних посадах, чітко усвідомив, що готовий до більшого — до створення власної студії. Так, у 2015 році, з'явилася BORISSTUDIO. І незважаючи на те, що маю освіту кухаря, це не завадило мені побудувати компанію. 

Спочатку студія займалася ремонтом у ціновому сегменті "економ". У мене з’явилося бажання вийти на рівень "середній" та "середній+", для цього прийняв рішення розвивати напрямок дизайну інтер’єрів. Студія почала виконувати комплексні роботи під ключ — від розробки дизайн-проєкту до його повної реалізації. 

Насправді пройдений шлях був довгим, не все виходило з першого разу. Але кожна невдача ставала корисним досвідом, це допомогло рости професійно, вдосконалювати якість послуг, краще розуміти замовників. Я щиро люблю те, чим займаюся, тому не шкодую на свою справу ні сил, ні енергії. І отримуючи позитивний зворотний зв’язок від клієнтів студії, бачу, що це дає результат. 

Зараз чітко усвідомлюю, що місія BORISSTUDIO — створювати для замовників стильний, функціональний і комфортний простір, втілювати у життя їх мрії про ідеальний інтер'єр. Кожен проєкт унікальний, адже всі рішення в ньому підбираються, виходячи з уподобань, побажань та бюджету. І довіра до бренду та задоволений замовник — головний показник нашої ефективності. 

Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?
Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?

BORISSTUDIO — це команда однодумців, для яких важливі цінності: 

  1. Високі стандарти: ми не просто виконуємо роботу, а робимо її бездоганно.
  2. Постійний розвиток: ніколи не зупиняємося на досягнутому, постійно вдосконалюємо свої навички та знання.
  3.  Відкритість та чесність: цінуємо довіру наших клієнтів та завжди ведемо чесний діалог.
  4. Турбота про людей: дбаємо про комфорт та благополуччя наших співробітників та клієнтів.
  5. Соціальна відповідальність: не лише творимо красу, але й допомагаємо тим, хто цього потребує. Після повномасштабного вторгнення активно допомагаємо військовим, за 2023 рік наша компанія задонатила більше 700 тис. грн за рік і я вдячний команді за спільний результат. 
Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?
Як реалізувати 350+ успішних проєктів і відкрити одну з кращих студій дизайну інтер’єру в Києві?

Тобто, успіх BORISSTUDIO — це результат комплексного підходу, який включає: 

  1. Професійну команду: у нас працюють лише найталановитіші та найвідданіші своїй справі фахівці.
  2. Індивідуальний підхід до кожного проєкту: ретельно вивчаємо потреби та побажання кожного клієнта, щоб створити унікальний дизайн.
  3. Використання сучасних технологій та матеріалів: завжди в курсі останніх трендів та використовуємо лише найякісніші матеріали.
  4. Відкрита комунікація з клієнтом: постійно тримаємо клієнта в курсі ходу роботи та враховуємо всі його побажання. 

Якщо ви хочете відкрити свій бізнес і бути кращим у ніші, не варто бути в "рожевих окулярах", адже доведеться докласти багато зусиль для реалізації успішних проєктів. 

Вірте в себе, ніколи не здавайтеся, постійно вдосконалюйте свої навички та оточуйте себе однодумцями.

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