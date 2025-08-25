Як вибрати навушники для Айфона за брендом, типом конструкцій й способом підключення

Давні прихильники iPhone добре орієнтуються в моделях та розрізняють їх з першого погляду. Для новачків префікси в назвах "яблучних" смартфонів можуть здаватися незрозумілими. Насправді Apple використовує промовистий неймінг, який підкреслює технічні фішки або особливості дизайну. Варіанти назв у лінійках зазвичай повторюються, тому запам’ятати всі не становить труднощів.

Pro — професійність у комфортному форматі

Частка Pro з’явилася у 2019 році в серії iPhone 11 і використовується досі. Навряд чи від неї відмовляться у найближчих лінійках, оскільки вона добре характеризує апаратну частину та функціональні можливості. Сьогодні Pro — це поєднання ключових переваг:

Система з трьох камер професійного рівня;

екран середнього розміру з адаптивною частотою оновлення та яскравістю;

потужний процесор з передовою графікою, підтримкою апаратного трасування променів та апаратного навчання;

преміальні матеріали виготовлення, зокрема нержавка сталь до 2022 року та титан з 2023.

Підібрати Про-модель телефона Айфон можна тут https://www.moyo.ua/ua/telecommunication/smart/apple/ за датою виходу, кількістю пам’яті чи дизайном.

SE — спеціальне видання

Префікс SE вперше було використано для смартфонів у 2016 році. Він розшифровується як Special Edition і вказує на доступність та спрощені функції. Всього з такою позначкою вийшло три покоління мобільників, останнє — у 2022 році. А вже у 2025 купертинівці вирішили поставити крапку на SE та прибрати з назви літеру S.

В лютому цього року вийшов iPhone 16e, навколо якого досі точаться суперечки щодо розшифрування. Одні говорять, що "e" означає Economy, інші — Essential або Enterprise. Зрозуміло одне — це рішення для всіх, хто віддає перевагу компактним смартфонам і не женеться за флагманським "залізом".

Pro Max — максимум можливостей

Слово Max ніби підсилює всі фішки Pro-префікса й вказує на великий розмір діагоналі. У Про Макс Айфонах зібрано всі найкращі технології та інновації Apple: від кінематографічного фільмування до рекордної автономності в режимі комбінованих навантажень. Розмір діагоналі — 6,7 або 6,9 дюйма. Найкраще співвідношення корисного простору до загальної площі фронтальної панелі. Максимальна пам’ять — 1 Терабайт. Все — для ідеального занурення в мультимедійний контент або насиченого геймінгу.

Plus — дорогоцінні дюйми без переплат

Префіксом Плюс в Apple розпочали послуговуватися ще у 2014 році. Тоді вийшла модель iPhone 6 Plus, яка швидко стала улюбленицею користувачів. Згодом цю назву витіснили інші варіанти, і повернулася вона лише з виходом чотирнадцятої серії у 2022 році.

Plus — збільшений розмір діагоналі без покращення матеріалів та впровадження додаткових функцій. Це "клон" класичного Айфона, але з додатковим екранним простором.

Без префіксів — лаконічна база

Якщо поряд з числом у назві Айфона відсутній префікс, значить це стандартна модель. Вона вважається золотою серединою і поєднує у собі наступні фішки:

Найдоступніша ціна в основній серії. Дешевше тільки SE або e. Комфортний розмір. Якраз для керування однією рукою без "звертання" екрана. Оптимальна вага. Навіть разом з чохлом — не громіздка. Гнучка функціональна сумісність з аксесуарами. Підключення через USB-C або Lightning, якщо Айфон вийшов до 2022 року.

Префікси в назвах iPhone не випадкові. Вони допомагають орієнтуватися в асортименті Apple і знайти пристрій, який найкраще відповідає індивідуальним потребам.